ФОТО | Дизайнер интерьеров советует: в моде сейчас декоративные панели за телевизором

По словам Мийдо, в мире сейчас популярны простые чистые минималистичные стилистические направления, которые скорее дают возможность выделяться телевизору, а не тому, что его окружает.

“В домашнем интерьере продолжают доминировать скандинавский и японский стили, которые по своей сути чистые и естественные. Их сквозной принцип — меньше значит больше. Именно таким подходом я рекомендую сейчас руководствовать при оформлении дома”, — рассказала дизайнер.

Мийдо говорит, что при таком простом и чистом стиле телевизор вполне может стать элементом дизайна, если разместить его на фоне 3D-панелей — они добавят интерьеру нужной свежести, естественности и, конечно же, будут притягивать взгляд.

“С чистым стилем отлично сочетаются, например, деревянные панели подходящего оттенка. Этот прием позволяет играть с направлениями и узорами — элементы могут быть выложены горизонтально, вертикально, елочкой. Можно выложить панелями всю стену. Из нескольких панелей можно создать нечто абсолютно уникальное”, — добавила Мийдо.

Еще, по словам дизайнера, сейчас крайне популярны реечные панно. Не стоит сбрасывать со счетов и освещение — оно не только позволит создать интересный эффект, но и будет смотреться атмосферно. Такие панели и стены помимо декоративной функции обладают и практической — за ними можно с легкостью спрятать любые провода.

“У меня дома на стене висит телевизор The Frame от Samsung, у которого, по сути, только один незаметный кабель, но если у вас проводов больше, то декоративное панно позволить их скрыть, не делая углублений в стене”, — пояснила Мийдо.

Мийдо добавляет, что в США заметен тренд окружать телевизор фотографиями, постерами и даже картинами.

“Это позволяет получить очень эффектную акцентную стену, особенно хорошо будет смотреться в сочетании с выключенным телевизором The Frame — мало того, что он крепится на стену, так еще и выглядит, как картина”, — сказала дизайнер.