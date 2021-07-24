ФОТО | Дизайнер интерьеров советует: в моде сейчас декоративные панели за телевизором
По словам Мийдо, в мире сейчас популярны простые чистые минималистичные стилистические направления, которые скорее дают возможность выделяться телевизору, а не тому, что его окружает.
“В домашнем интерьере продолжают доминировать скандинавский и японский стили, которые по своей сути чистые и естественные. Их сквозной принцип — меньше значит больше. Именно таким подходом я рекомендую сейчас руководствовать при оформлении дома”, — рассказала дизайнер.
Мийдо говорит, что при таком простом и чистом стиле телевизор вполне может стать элементом дизайна, если разместить его на фоне 3D-панелей — они добавят интерьеру нужной свежести, естественности и, конечно же, будут притягивать взгляд.
“С чистым стилем отлично сочетаются, например, деревянные панели подходящего оттенка. Этот прием позволяет играть с направлениями и узорами — элементы могут быть выложены горизонтально, вертикально, елочкой. Можно выложить панелями всю стену. Из нескольких панелей можно создать нечто абсолютно уникальное”, — добавила Мийдо.
Еще, по словам дизайнера, сейчас крайне популярны реечные панно. Не стоит сбрасывать со счетов и освещение — оно не только позволит создать интересный эффект, но и будет смотреться атмосферно. Такие панели и стены помимо декоративной функции обладают и практической — за ними можно с легкостью спрятать любые провода.
“У меня дома на стене висит телевизор The Frame от Samsung, у которого, по сути, только один незаметный кабель, но если у вас проводов больше, то декоративное панно позволить их скрыть, не делая углублений в стене”, — пояснила Мийдо.
Мийдо добавляет, что в США заметен тренд окружать телевизор фотографиями, постерами и даже картинами.
“Это позволяет получить очень эффектную акцентную стену, особенно хорошо будет смотреться в сочетании с выключенным телевизором The Frame — мало того, что он крепится на стену, так еще и выглядит, как картина”, — сказала дизайнер.
Конечно, следует критически подумать, не перегрузите ли вы стену, ведь работающий телевизор сам по себе является источником визуального шума. Кроме того, цветные фотографии или картины могут со временем начать мозолить глаза, особенно если человек привык к сдержанному скандинавскому стилю.
“По той же причине сама я предпочитаю не загромождать тумбу под телевизор. Достаточно эффектной вазы с букетом или пышного комнатного цветка. Если есть возможность, то хороший вариант — поставить на пол у телевизора высокий горшок на ножках с пальмой или каким-то еще крупным растением. Сейчас в интерьерах очень популярны стрелиция, оливковое дерево и фикус лировидный”, — добавила Мийдо.
Если же кажется, что ваза или растение смотрятся сиротливо, всегда можно добавить пару книг или подсвечник.