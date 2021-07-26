Раскрыты способы создать комфортный микроклимат в квартире

По словам руководителя компании Thermostore Александра Шмигановского, вне зависимости от времени года рекомендуемая температура воздуха в квартирах должна составлять от 18 до 22 градусов по Цельсию, а влажность не падать ниже 40%.

“Одним из основных способов создания идеального микроклимата является установка кондиционера. При этом важно не только выбирать качественный прибор с мощными фильтрами, но и производить их промывку раз в две-три недели, а сам кондиционер подвергать капитальной чистке не реже одного раза в год”, — сказал Шмигановский.

Вторым способом поддержания комфортного микроклимата в жилом помещении является умеренное использование электрообогревателей и систем “теплого пола”, особенно в холодное время года, когда эксплуатация кондиционера невозможна, добавил Шмигановский.

“Чрезмерное использование теплых полов и конвекторов может пересушивать воздух и в итоге сказаться на состоянии кожи, волос, слизистых глаз и носа. Использование систем “умного дома” позволит автоматизировать включение-выключение устройств, поддерживающих климат, при достижении пороговых температур, а также исключить лишний расход энергоресурсов”, — пояснил эксперт.

В свою очередь дизайнер интерьеров Елена Крылова рекомендует проветривать квартиру и завести различные растения, которые не только очищают воздух, но и насыщают его кислородом.

“Растения помогают уничтожать стафилококки и стрептококки, попадающие в воздух, очищать его от фенола и формальдегида”, — отметила Крылова.

Также эксперт рекомендует отказаться в помещении от ковров. Крылова пояснила, что такие покрытия могут накапливать в себе большое количество различных органических остатков и в итоге стать рассадником пылевых клещей. Тем, кто не готов полностью отказаться от такого предмета интерьера, рекомендуется регулярно отдавать в химчистку ковровые покрытия.