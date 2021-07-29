Всем войти в сумерки: как оформить квартиру любителям полумрака

Обязательная база

Стандартную жилую квартиру, вне зависимости от ее размера, можно условно поделить на несколько зон: обеденную, спальную, гардеробную, гостиную или зону отдыха и ванную. За счет своего функционала и частоты использования все они нуждаются в системе освещения — впрочем, не обходится без исключений, отмечает Старосельская.

“Мне сложно представить зоны в квартире, которым не нужно никакого освещения. Разве что антресоли, на которые вы залезаете раз в год в дневное время суток, чтобы достать елку — да и там не помешает свет”, — говорит эксперт.

Базовая система освещения — это верхний свет, те самые люстры в центре потолка. По мнению Старосельской, такой свет делает помещение завершенным, зонирует площадь и расставляет акценты. Такая система универсальна для любой жилой зоны, однако это не значит, что стоит обходиться исключительно ею.

“Дизайнеры уже давно перешли от принципа “один источник света там, где придумали строители” к многоуровневому освещению каждой функциональной зоны. Чем больше грамотных световых сценариев в помещении, тем лучше”, — отмечает дизайнер.

Настройки по вкусу

По мнению Старосельской, для создания приятного полумрака в квартире стоит задействовать только часть верхнего света — для этого можно установить люстру с несколькими режимами освещения.

Также хорошим дополнением к частичному верхнему свету станет светодиодная лента. Сейчас такие продают в каждом втором профильном магазине и на многочисленных сайтах, где можно выбрать ленту нужной длины с переключателем цветов и разными сценариями горения.

Светодиодная лента служит долго и расходует меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, а значит — помогает сэкономить на ежемесячных платежах. Для дополнительной экономии можно приобрести ленту, работающую на батарейках. Благодаря клейкой основе, она хорошо крепится на любые ровные поверхности: кафель, оконную раму, деревянное основание кровати, письменного стола или книжного шкафа.