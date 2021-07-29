Всем войти в сумерки: как оформить квартиру любителям полумрака
Обязательная база
Стандартную жилую квартиру, вне зависимости от ее размера, можно условно поделить на несколько зон: обеденную, спальную, гардеробную, гостиную или зону отдыха и ванную. За счет своего функционала и частоты использования все они нуждаются в системе освещения — впрочем, не обходится без исключений, отмечает Старосельская.
“Мне сложно представить зоны в квартире, которым не нужно никакого освещения. Разве что антресоли, на которые вы залезаете раз в год в дневное время суток, чтобы достать елку — да и там не помешает свет”, — говорит эксперт.
Базовая система освещения — это верхний свет, те самые люстры в центре потолка. По мнению Старосельской, такой свет делает помещение завершенным, зонирует площадь и расставляет акценты. Такая система универсальна для любой жилой зоны, однако это не значит, что стоит обходиться исключительно ею.
“Дизайнеры уже давно перешли от принципа “один источник света там, где придумали строители” к многоуровневому освещению каждой функциональной зоны. Чем больше грамотных световых сценариев в помещении, тем лучше”, — отмечает дизайнер.
Настройки по вкусу
По мнению Старосельской, для создания приятного полумрака в квартире стоит задействовать только часть верхнего света — для этого можно установить люстру с несколькими режимами освещения.
Также хорошим дополнением к частичному верхнему свету станет светодиодная лента. Сейчас такие продают в каждом втором профильном магазине и на многочисленных сайтах, где можно выбрать ленту нужной длины с переключателем цветов и разными сценариями горения.
Светодиодная лента служит долго и расходует меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, а значит — помогает сэкономить на ежемесячных платежах. Для дополнительной экономии можно приобрести ленту, работающую на батарейках. Благодаря клейкой основе, она хорошо крепится на любые ровные поверхности: кафель, оконную раму, деревянное основание кровати, письменного стола или книжного шкафа.
Если вы хотите регулировать свет и создавать приятный полумрак, можно использовать выключатели с диммером, меняющим мощность освещения, добавляет Старосельская. Стоит также учитывать, что интенсивность освещения зависит от дизайна светильника, например, абажур люстры из плотной ткани, даже светлой, будет “съедать” большую часть света.
Кстати, необязательно скрывать проводку: люстры и светильники с длинными шнурами под ретро, которые могут идти по потолку и стенам, сейчас в тренде, обращает внимание дизайнер интерьеров.
Важно помнить, что перед подключением осветительного прибора к энергосети необходимо проверить его вилку и кабель на наличие повреждений. Если кабель перетерт или вилка сломана, не рекомендуется включать прибор в розетку — это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
Помните, что за исправностью розеток также стоит следить. Не пытайтесь починить розетку самостоятельно, чтобы избежать потенциально травмоопасной ситуации — лучше воспользоваться услугами профессионалов. Обязательно отключайте от сети приборы, которыми вы не пользуетесь.
В точке внимания
Если базовое освещение придает помещению целостность, то точечные светильники помогают акцентировать внимание на отдельных участках комнаты.
“Если разместить серию точечных светильников близко к стене, то на ней будет отражаться ритмичный световой рисунок. Этим приемом дизайнеры часто пользуются, чтобы подчеркнуть красоту материала и создать уютную атмосферу”, — делится опытом Старосельская.
Привлекательной деталью может стать люстра или светильник необычной формы, а также светодиодные ночники — при своевременной и полноценной зарядке они работают по несколько дней.
Разумеется, при использовании подобных устройств, важно помнить о безопасности.
В частности не стоит оставлять зарядные устройства подключенными к электросети на ночь. В ночное время на инженерных коммуникациях могут проводить профилактические или ремонтные работы, и скачок напряжения может быть вызвать замыкание, если подключенное устройство неисправно. Перед сном следует отключать неиспользуемые приборы и устройства из сети (помимо тех, что нуждаются в постоянном питании — например, холодильник).
О важности соблюдения правил безопасности напоминает и Старосельская. По ее словам, особое внимание следует уделить системам освещения в мокрых зонах и на кухне.
“Если мы говорим о кухне, то все электрические приборы, включая светильники, должны находиться как минимум в 60 сантиметрах от плиты, раковины и других опасных зон. Обращайте внимание на прочность и безопасность самих источников света. Проверяйте маркировки IP (Ingress Protection — степень защиты оболочки, прим.ред.), оптимальный вариант — IP65. Первая цифра — уровень защиты от пыли, а вторая — от влаги”, — заключает эксперт.