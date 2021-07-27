Флористика для чайников: азы ландшафтного дизайна для дачи

Хотя понятие “ландшафтный дизайн” чаще всего применяют в отношении больших городов, загородным участкам и дачам горожан оно тоже далеко не чуждо, рассказывает партнер студии INRE Евгений Недоборов.

“Ландшафтный дизайн на загородных участках давно стал нормой, а жизнь на даче — повседневностью. Если у наших родителей, бабушек и дедушек была “дача на выходные”, то теперь многие за городом практически живут. Естественно, нам нужны не просто клумбы-цветочки, а в первую очередь комфортное и красивое пространство для отдыха”, — замечает Недоборов.

Так как для большинства людей на даче в приоритете отдых, а не работа на огороде, даже грядки с укропом и петрушкой должны добавлять участку эстетики, отмечает эксперт. Современные магазины предлагают множество вариантов для красивого оформления дачи — например, зелень в кашпо, красивые подставки для садовых горшков.

“Те же парники можно оформить в стилистике дома. Каждая клумба становится дизайнерским элементом, добавляет участку цвета, продолжает архитектуру. Сегодня даже производители теплиц ориентируются на актуальный ландшафтный дизайн и предлагают разнообразие выбора”, — говорит Недоборов.

Не переборщить

Партнер студии INRE Елена Гатауллина уверена: грамотно и красиво оформить свой участок при желании может любой дачник, для выполнения небольших проектов специального образования не нужно, особенно в эпоху онлайн-ресурсов.

“Сегодня каждому в помощь интернет, можно узнать и как посадить картошку, и как вырастить ананас. Существуют целые форумы по уходу за растениями и блоги по дизайну. Чтобы самому преобразить участок, нужна, во-первых, насмотренность, а во-вторых — глобальное мышление. Человек должен двигаться от общего к частному, понимать собственную территорию, ее особенности, свойства растений. Когда составлен общий план, гораздо проще делать конкретные шаги”, — поясняет она.