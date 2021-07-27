Флористика для чайников: азы ландшафтного дизайна для дачи
Хотя понятие “ландшафтный дизайн” чаще всего применяют в отношении больших городов, загородным участкам и дачам горожан оно тоже далеко не чуждо, рассказывает партнер студии INRE Евгений Недоборов.
“Ландшафтный дизайн на загородных участках давно стал нормой, а жизнь на даче — повседневностью. Если у наших родителей, бабушек и дедушек была “дача на выходные”, то теперь многие за городом практически живут. Естественно, нам нужны не просто клумбы-цветочки, а в первую очередь комфортное и красивое пространство для отдыха”, — замечает Недоборов.
Так как для большинства людей на даче в приоритете отдых, а не работа на огороде, даже грядки с укропом и петрушкой должны добавлять участку эстетики, отмечает эксперт. Современные магазины предлагают множество вариантов для красивого оформления дачи — например, зелень в кашпо, красивые подставки для садовых горшков.
“Те же парники можно оформить в стилистике дома. Каждая клумба становится дизайнерским элементом, добавляет участку цвета, продолжает архитектуру. Сегодня даже производители теплиц ориентируются на актуальный ландшафтный дизайн и предлагают разнообразие выбора”, — говорит Недоборов.
Не переборщить
Партнер студии INRE Елена Гатауллина уверена: грамотно и красиво оформить свой участок при желании может любой дачник, для выполнения небольших проектов специального образования не нужно, особенно в эпоху онлайн-ресурсов.
“Сегодня каждому в помощь интернет, можно узнать и как посадить картошку, и как вырастить ананас. Существуют целые форумы по уходу за растениями и блоги по дизайну. Чтобы самому преобразить участок, нужна, во-первых, насмотренность, а во-вторых — глобальное мышление. Человек должен двигаться от общего к частному, понимать собственную территорию, ее особенности, свойства растений. Когда составлен общий план, гораздо проще делать конкретные шаги”, — поясняет она.
Ключевой пункт современного ландшафтного дизайна на даче — правило трех цветов, основным из которых является зеленый. Его может дополнять, например, фиолетовый, белый или розовый — эту гамму можно немного менять из года в год, при этом не допуская пестрого цветового разброса.
“Пусть основная гамма остается зеленой, но в ней должны появляться цветовые акценты. Помочь здесь могут правильные растения. Допустим, ощущение весны приходит, когда цветут рододендроны и распускается сирень, а лето приносят с собой гортензия и лаванда”, — добавляет Недоборов.
При выборе ассортимента для озеленения дачного участка следует комбинировать многолетние и однолетние цветы — именно так делают специалисты во время весенних высадок в Москве. Многолетники, такие как астры, ирисы, шалфей и крокусы растут на одном месте несколько лет, хотя век их цветения короток. Однолетники (бегонии, тагетесы, петунии) цветут в течение сезона. Грамотная комбинация разных видов растений поможет создать запоминающуюся клумбу, которая будет радовать хозяина участка до поздней осени.
При проектировании клумб специалисты учитывают не только внешний вид растений, но и их природные свойства. В частности, для нашей среды больше всего подходят петунии, пеларгонии, виолы и газании — эти виды цветов отличаются устойчивостью к перепаду температур и невосприимчивы к автомобильным выхлопам.
Высадку цветов лучше начинать, когда за городом установятся стабильные положительные температуры. В идеале следует выбирать закаленную рассаду из специальных теплиц, где специалисты адаптируют саженцы под возможные погодные перемены. Другой вариант — подготовить рассаду самостоятельно.
В частности, отмечает заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ “Озеленение” Светлана Фитисова, семена однолетних и многолетних растений можно пикировать: высаживать сначала в кассеты маленького размера, а затем — в кассеты с ячейками побольше.
“Это необходимо, чтобы растение правильно развивалось, чтобы было место под растущую корневую систему”, — поясняет эксперт ГБУ “Озеленение”.
Кроме того, в качестве закалки можно периодически сокращать объемы полива и, если рассада выращивается на даче, выносить растения в более прохладные помещения — так цветы начнут приспосабливаться к внешним условиям и изменчивой температуре.
“Именно неувядающие хвойники поддерживают каркас участка. Они дают ощущение вечно живой природы, а украшенные гирляндами переносят нас в зимнюю сказку. Летом те же растения привносят своеобразную графичность”, — подчеркивает Недоборов.
Каркас на будущее
Хорошим дополнением к оформлению дачи могут стать хвойные деревья, советуют эксперты INRE. Во-первых, они всесезонные, а во-вторых — визуально упорядочивают дачный участок.
“Красиво — это не когда вокруг много цвета. Красота — это лаконичный, современный дизайн, изысканный минимализм, причем независимо от сезона. И летом, и зимой ландшафт должен радовать глаз”, — соглашается Гатауллина.