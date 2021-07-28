28.07.2021, 07:40
ФОТО | Вместо старого офисного здания в Таллинне построят 16-этажную высотку(3)
Foto: Erakogu, Nordecon
Вместо амортизированного производственно-офисного здания в Таллинне на Пярнуском шоссе, 137 фирма Nordecon построит 16-этажный комплекс с жилыми, офисными и торговыми площадями. Будущее здание принадлежит фирме Triple Net Capital, строительство должно быть завершено к концу 2023 года, пишет rus.err.ee.
Строительство здания, получившего название Vektor, обойдется в 38 млн евро, к которым добавляется еще налог с оборота. Проект финансирует банк LHV.
Многоуровневый комплекс, который будет построен к концу 2023 года, будет возвышаться между улицами Саку и Кохила.
Вместо нынешних изношенных производственных и офисных зданий появится две башни — 16-этажная и 12-этажная на 200 квартир и 320 парковочных мест. Общая площадь квартир и торгово-офисных помещений составит 38 000 квадратных метров.
В здании будут 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, а также квартиры типа пентхауза площадью до 180 квадратных метров.