ФОТО | Вместо старого офисного здания в Таллинне построят 16-этажную высотку

Строительство здания, получившего название Vektor, обойдется в 38 млн евро, к которым добавляется еще налог с оборота. Проект финансирует банк LHV.

Многоуровневый комплекс, который будет построен к концу 2023 года, будет возвышаться между улицами Саку и Кохила.

Вместо нынешних изношенных производственных и офисных зданий появится две башни — 16-этажная и 12-этажная на 200 квартир и 320 парковочных мест. Общая площадь квартир и торгово-офисных помещений составит 38 000 квадратных метров.

В здании будут 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, а также квартиры типа пентхауза площадью до 180 квадратных метров.