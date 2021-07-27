Районный совет: пятиэтажки Ласнамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ необходимо оборудовать лифтами

Председатель комиссии Ааво Вяйн обратился к министру экономики и инфраструктуры Таави Аасу с ходатайством о финансировании пилотного проекта строительства лифтов в многоквартирных домах, передает rus.err.ee.

Шахты лифта невозможно разместить внутри таких домов, но их можно строить на фасадах, в местах лестничных площадок: “В таком случае строительство минимально нарушило бы покой жильцов, не пришлось бы заниматься сносом и строительством внутри дома. Шахта лифта опиралась бы на самостоятельный фундамент, а не висела бы на фасаде, ослабляя его”, указывает автор письма, добавляя, что лифты на фасадах при искусном дизайне стали бы украшением домов.

По просьбе комиссии предприятие Kone составило проектное решение и ценовое предложение, согласно которому стоимость лифта со строительством шахты равняется 50 000 евро. “В зависимости от типа дома в подъезде пятиэтажки 15 или 20 квартир. Это 3000 и 2500 евро на квартиру соответственно. Это посильно, если половину стоимости через фонд Kredex финансирует государство”, — отмечается в письме министру.

В письме подчеркивается, что проблема касается не только таллиннских районов, а всей Эстонии, поэтому было бы разумно, если бы в качестве пилотного проекта строительство лифта для одного типового дома финансировало государство: “На основании такого пилотного проекта, если он будет популярным и лифты начнут строить массово, можно было бы ходатайствовать и о средствах Европейского союза”