Недвижимость
02.08.2021, 08:00

ФОТО | Жемчужины летней столицы: три курортных квартиры с очень занимательным интерьером

 
Foto: Kinnisvara24.ee
Как неотделимы от лета солнечные очки или старое доброе сливочное мороженое в стаканчике, так же и несколько обязательных пляжных дней в летней столице Пярну. Если же короткого отпуска маловато и вы мечтаете о собственном летнем жилье в Пярну, то посмотрите эти классные и доступные квартиры, которые ищут нового владельца и которые можно приобрести менее чем за 100 000 евро, пишет Moodnekodu.

1. Двухкомнатная квартира в романтическом стиле в центре города, 32 м2, 75 000 евро

Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.

2. Трехкомнатная квартира с сауной в центре Пярну, 76,3 м2, 86 000 евро

Ознакомьтесь с объявлением ЗДЕСЬ.

3. Четырехкомнатная квартира в деревенском стиле в центре города, 62,5 м2, 97 000 евро

Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.

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