02.08.2021, 08:00
ФОТО | Жемчужины летней столицы: три курортных квартиры с очень занимательным интерьером
Foto: Kinnisvara24.ee
Как неотделимы от лета солнечные очки или старое доброе сливочное мороженое в стаканчике, так же и несколько обязательных пляжных дней в летней столице Пярну. Если же короткого отпуска маловато и вы мечтаете о собственном летнем жилье в Пярну, то посмотрите эти классные и доступные квартиры, которые ищут нового владельца и которые можно приобрести менее чем за 100 000 евро, пишет Moodnekodu.
1. Двухкомнатная квартира в романтическом стиле в центре города, 32 м2, 75 000 евро
Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.
2. Трехкомнатная квартира с сауной в центре Пярну, 76,3 м2, 86 000 евро
Ознакомьтесь с объявлением ЗДЕСЬ.
3. Четырехкомнатная квартира в деревенском стиле в центре города, 62,5 м2, 97 000 евро
Подробнее смотрите ЗДЕСЬ.
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