Полезные советы
30.07.2021, 12:30

ВИДЕО | Уезжаете на отдых, а цветы поливать некому? Вот несколько находчивых решений

 
Foto: Unsplash
Не все домашние растения могут выдержать неделю и уж тем более полторы-две без полива. Но что делать, если попросить поливать их некого? Вот несколько видео-руководств с Youtube, которые предлагают хитрые решения для данной проблемы.

Просто вставьте в горшок бутылку, и вода будет медленно стекать в землю:

Постройте устройство для полива из пластиковой бутылки и веревки:

Еще одна система полива из бутылки, где нужно очень точно выбрать, как и куда проделать дырку:

NB! Перед отъездом в отпуск ни в коем случае не стоит заливать цветы чрезмерным количеством воды, так как переизбыток воды может быть для них хуже недостатка.

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