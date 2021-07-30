30.07.2021, 12:30
ВИДЕО | Уезжаете на отдых, а цветы поливать некому? Вот несколько находчивых решений
Foto: Unsplash
Не все домашние растения могут выдержать неделю и уж тем более полторы-две без полива. Но что делать, если попросить поливать их некого? Вот несколько видео-руководств с Youtube, которые предлагают хитрые решения для данной проблемы.
Просто вставьте в горшок бутылку, и вода будет медленно стекать в землю:
Постройте устройство для полива из пластиковой бутылки и веревки:
Еще одна система полива из бутылки, где нужно очень точно выбрать, как и куда проделать дырку:
NB! Перед отъездом в отпуск ни в коем случае не стоит заливать цветы чрезмерным количеством воды, так как переизбыток воды может быть для них хуже недостатка.