Совет эксперта: нашли подходящее жилье — покупайте сразу, цены в ближайшее время не упадут

Условия выдачи банками жилищных кредитов сегодня очень выгодные. И ни один из свежих прогнозов не обещает в ближайшее время падения стоимости квартир. Скорее, наоборот. Несмотря на то, что проектов застройки становится всё больше, и дефицит новых жилых площадей cнижается, цены на квартиры в Таллинне продолжают расти и с апреля по июль повысились почти на 6 %, а по сравнению с началом 2019 года — на 14,4 %.

Весной прошлого года многие застройщики заморозили свои проекты, и возникла нехватка новых предложений, что вызвало у покупателей панику и страх остаться без долгожданного жилья. В последние месяцы рынок несколько успокоился. Если в апреле было заключено рекордно большое количество сделок купли-продажи — 1019, то в июне — всего 787. Однако если число сделок из года в год держится примерно на одном уровне, то о ценах этого не скажешь. Но поскольку стоимость недвижимости и так очень сильно поднялась, то в ближайшее время резких скачков уже не ожидается.

Для приобретения жилья нет плохого или хорошего времени. Всё зависит от кредитоспособности и соответствия недвижимости ожиданиям покупателя с точки зрения площади, планировки, местоположения и других факторов. Тем более что никто точно не знает, что нас ждет в будущем.

И еще. Если вы собираетесь забрать свои накопления из второй пенсионной ступени, постарайтесь использовать эти деньги с умом, например, вложив в недвижимость, будь то земельный участок или квартира для сдачи в аренду. B любом случае — это выгодная инвестиция в свое будущее.