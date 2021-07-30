Вышедшие из-под контроля роботы-газонокосилки причиняют ущерба на тысячи евро

“Совсем недавно наш клиент получил от соседа сообщение с вопросом, не его ли робот-газонокосилка попала в пруд. Чаще всего такие устройства получают повреждения именно, заезжая в костры или водоемы. Средняя сумма ущерба составляет от одной до двух тысяч евро, но этим летом мы выплатили самое крупное возмещение — более 4700 евро — за повреждение газонокосилки молнией”, — пояснил руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Kindlustus Эрко Макиенко.