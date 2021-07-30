Вышедшие из-под контроля роботы-газонокосилки причиняют ущерба на тысячи евро
“Совсем недавно наш клиент получил от соседа сообщение с вопросом, не его ли робот-газонокосилка попала в пруд. Чаще всего такие устройства получают повреждения именно, заезжая в костры или водоемы. Средняя сумма ущерба составляет от одной до двух тысяч евро, но этим летом мы выплатили самое крупное возмещение — более 4700 евро — за повреждение газонокосилки молнией”, — пояснил руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Kindlustus Эрко Макиенко.
В плане страхования робот-газонокосилка относится к домашнему имуществу и застрахован в качестве садовой техники. “Я рекомендую клиентам обратиться к консультанту, который объяснит принципы страхования садовой техники и убедится, что в договоре страхования жилья предусмотрена необходимая защита”, — добавил Макиенко.
Как избежать наиболее распространенных происшествий с роботами-газонокосилками: советует руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO:
- Покупая робота-газонокосилку, выбирайте надежного партнера, который посоветует, как правильно эксплуатировать устройство, а также предложит услуги по установке ограничительного кабеля. Не устанавливайте ограничительный кабель самостоятельно, не обладая специальными знаниями — оставьте эту работу профессионалу.
- Сооружая площадку для костра, обнесите ее камнями большего размера и учитывайте, что у робота нет теплового датчика.
- Выбирайте для газонокосилки соответствующие рельефу шины — если земля очень неровная, бесполезным может оказаться даже правильно установленный ограничительный кабель, поскольку косилка с неподходящими шинами просто проскользнет над кабелем и, например, попадет в воду.
- Во время грозы рекомендуется отключать робота-газонокосилку и зарядную станцию от сети, чтобы защитить их от повреждений из-за перепадов напряжения.