Полезные советы
30.07.2021, 17:10

Вышедшие из-под контроля роботы-газонокосилки причиняют ущерба на тысячи евро

 
Pixabay
Робот-газонокосилка стала для многих незаменимым помощником, но пользоваться смарт-устройством нужно с умом. Опыт страховой компании ERGO показывает, что использование этих роботов-газонокосилок часто может причинить убытков на несколько тысяч евро, но ответственный пользователь способен предотвратить потенциальные неприятности.

“Совсем недавно наш клиент получил от соседа сообщение с вопросом, не его ли робот-газонокосилка попала в пруд. Чаще всего такие устройства получают повреждения именно, заезжая в костры или водоемы. Средняя сумма ущерба составляет от одной до двух тысяч евро, но этим летом мы выплатили самое крупное возмещение — более 4700 евро — за повреждение газонокосилки молнией”, — пояснил руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Kindlustus Эрко Макиенко.

В плане страхования робот-газонокосилка относится к домашнему имуществу и застрахован в качестве садовой техники. “Я рекомендую клиентам обратиться к консультанту, который объяснит принципы страхования садовой техники и убедится, что в договоре страхования жилья предусмотрена необходимая защита”, — добавил Макиенко.

Как избежать наиболее распространенных происшествий с роботами-газонокосилками: советует руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO:

  • Покупая робота-газонокосилку, выбирайте надежного партнера, который посоветует, как правильно эксплуатировать устройство, а также предложит услуги по установке ограничительного кабеля. Не устанавливайте ограничительный кабель самостоятельно, не обладая специальными знаниями — оставьте эту работу профессионалу.
  • Сооружая площадку для костра, обнесите ее камнями большего размера и учитывайте, что у робота нет теплового датчика.
  • Выбирайте для газонокосилки соответствующие рельефу шины — если земля очень неровная, бесполезным может оказаться даже правильно установленный ограничительный кабель, поскольку косилка с неподходящими шинами просто проскользнет над кабелем и, например, попадет в воду.
  • Во время грозы рекомендуется отключать робота-газонокосилку и зарядную станцию ​​от сети, чтобы защитить их от повреждений из-за перепадов напряжения.
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