В общении с соседями жители Эстонии предпочитают ограничиваться приветствием. У неэстонцев проблем больше

По словам представителя компании, прохладное отношение к соседям обусловлено тем, что более чем у трети жителей Эстонии в текущем месте проживания возникают проблемы с соседями. Исследование показало, что беспокойные соседи тревожат и жителей квартир, и тех, кто живет в рядных и частных домах.

В проведенном YIT Eesti исследовании принял участие 501 человек. 41% опрошенных отметили, что в отношениях между соседями следует знать имена друг друга и ограничиваться вежливым приветствием. Десятая часть респондентов выразили по отношению к соседям еще большее равнодушие и подтвердили, что в идеальном доме их должны окружать только невидимые и бесшумные соседи-призраки. Все же, по словам специалиста по маркетингу YIT Eesti Кади Альяс, нашлись и те, по чьему мнению общение с соседями могло бы быть более тесным.

“Более четверти всех респондентов считают, что соседи могли бы активно общаться между собой ради того, чтобы изменить к лучшему общую среду для жизни. 15% участников опроса сообщили, что хотели бы построить с соседями настолько хорошие взаимоотношения, чтобы можно было по-дружески проводить вместе время. Несколько меньшее число опрошенных, а именно 8%, выразили мнение, что идеальные соседи — словно члены семьи, которые при необходимости могут одолжить муки или молока, помогут сделать ремонт или которым можно и вовсе без проблем оставить детей”, — рассказала Альяс.

Если сравнивать отношение к соседям у людей разных национальностей, то эстонцы, которых согласно стереотипу обычно считают замкнутыми людьми, удивили своим несколько более теплым отношением к соседям.

“Среди неэстонцев было значительно больше людей, которые хотели бы поддерживать со своими соседями минимальный контакт. Это может объясняться тем, что подавляющее большинство неэстонцев, принявших участие в нашем исследовании, а именно 70%, подтвердили, что у них сейчас имеются проблемы с соседями. Среди эстонцев так ответили всего 22%”, — констатирует представитель YIT.