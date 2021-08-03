В общении с соседями жители Эстонии предпочитают ограничиваться приветствием. У неэстонцев проблем больше
По словам представителя компании, прохладное отношение к соседям обусловлено тем, что более чем у трети жителей Эстонии в текущем месте проживания возникают проблемы с соседями. Исследование показало, что беспокойные соседи тревожат и жителей квартир, и тех, кто живет в рядных и частных домах.
В проведенном YIT Eesti исследовании принял участие 501 человек. 41% опрошенных отметили, что в отношениях между соседями следует знать имена друг друга и ограничиваться вежливым приветствием. Десятая часть респондентов выразили по отношению к соседям еще большее равнодушие и подтвердили, что в идеальном доме их должны окружать только невидимые и бесшумные соседи-призраки. Все же, по словам специалиста по маркетингу YIT Eesti Кади Альяс, нашлись и те, по чьему мнению общение с соседями могло бы быть более тесным.
“Более четверти всех респондентов считают, что соседи могли бы активно общаться между собой ради того, чтобы изменить к лучшему общую среду для жизни. 15% участников опроса сообщили, что хотели бы построить с соседями настолько хорошие взаимоотношения, чтобы можно было по-дружески проводить вместе время. Несколько меньшее число опрошенных, а именно 8%, выразили мнение, что идеальные соседи — словно члены семьи, которые при необходимости могут одолжить муки или молока, помогут сделать ремонт или которым можно и вовсе без проблем оставить детей”, — рассказала Альяс.
Если сравнивать отношение к соседям у людей разных национальностей, то эстонцы, которых согласно стереотипу обычно считают замкнутыми людьми, удивили своим несколько более теплым отношением к соседям.
“Среди неэстонцев было значительно больше людей, которые хотели бы поддерживать со своими соседями минимальный контакт. Это может объясняться тем, что подавляющее большинство неэстонцев, принявших участие в нашем исследовании, а именно 70%, подтвердили, что у них сейчас имеются проблемы с соседями. Среди эстонцев так ответили всего 22%”, — констатирует представитель YIT.
Исследование также показало, что чем выше плотность населения, тем более критично настроены люди по отношению к соседям. Если среди жителей Таллинна на беспокойных соседей жаловались 43% опрошенных, то в Харьюмаа и других городах Эстонии этот показатель не превысил 35–36%. Среди жителей небольших населенных пунктов действиями соседей были обеспокоены лишь 23% респондентов.
Хотя проблемы между соседями были наиболее заметны среди жителей квартир, на соседей также пожаловалась четверть жителей рядных домов и пятая часть обитателей частных домов.
По словам представителя YIT, ключевым моментом в общении между соседями является, конечно же, способность людей соблюдать элементарные принципы вежливости и правила, установленные в товариществе или ином соседском коллективе. В то же время очевидно, что чем ниже качество построенного здания, тем лучше домовладелец осведомлен о происходящем у соседей и тем выше вероятность возникновения ссоры.
“Наша девелоперская команда уже при проектировании зданий осознает потребность людей в приватности, и, помимо других стандартов качества, мы считаем своим кровным делом также обеспечение звукоизоляции. Мы очень тщательно следим за всеми факторами, которые играют роль в звукообмене между соседями: за конструкцией стен, потолков и полов, используемыми материалами, расположением розеток, а также устройством системы вентиляции, — всё это может быть причиной плохой звукоизоляции. Мы убеждены, что учет этих обстоятельств помогает сохранить спокойную обстановку в доме и гарантирует, что человек будет действительно счастлив в своем новом доме”, — сообщила Кади Альяс.
YIT — крупнейший городской застройщик Финляндии и одно из ведущих строительных предприятий в Северной Европе. Миссией компании является создание устойчиво развивающихся, функционирующих и привлекательных городов, а также среды для жизни. Предприятие проектирует и строит квартиры, офисные помещения и целые кварталы, а также является специалистом по сложным инфраструктурным проектам. В десяти разных странах на предприятии работает около 7400 специалистов. В 2020 году оборот YIT составил почти 3,1 млрд евро. Акции YIT Oy котируются на бирже Nasdaq Helsingi Oy.
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