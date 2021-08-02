Очередь на ремонт: как получить бесплатно новые удобства в своей квартире

Светлану эти новости очень расстроили, так как чиновник сообщил, что в год делается примерно 40 ремонтов. Проведя нехитрые математические вычисления, женщина сделала вывод, что до адаптации их ванной комнаты дело дойдет года через четыре.

“Уже нужда заставила. Мы никогда не просили ничего, ни в какие соцотделы не обращались. А тут узнали, что существует такая организация, Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения, которая занимается оказанием помощи в ремонте жилья инвалидам и пенсионерам из европейских фондов. Написали заявление с просьбой поставить душевую кабину в ванной комнате и сделать соответствующий ремонт , поставить ручку в туалете на стенку. Дочка помогла все это оформить. Она отдельно от нас живет, но приходит, помогает, — говорит пенсионерка. — В апреле где-то я позвонила узнать, как там дело продвигается, и мне ответили, что мы 185-е в очереди”.

Вопрос гигиены, учитывая псориаз Виктора, стоит остро. Но как же ее соблюдать, если даже залезть в ванну без посторонней помощи он не может?

“Раньше я еще как-то мог залезать в ванну, а сейчас уже все. Мыться иду, как на эшафот. Ногу жена мне поднимает, переставляет, я сажусь на скамеечку, она мне вторую ногу помогает положить”, — продолжает Виктор.

“Оба мы больные, диабетики. У меня две операции на позвоночнике, и онкология была. У мужа псориаз, была операция на сердце, три сосуда заменили. Ему давно тяжело передвигаться, но раньше как-то справлялись”, — рассказывает Светлана.

Светлане Сердюк 81 год, ее супругу Виктору уже 85, в сентябре исполнится 86. Они почти всю совместную жизнь прожили в своей квартире в Ласнамяэ . Квартира чистая, уютная, но ремонта не видела давно. Возможно, пенсионеры и дальше не стали бы о нем думать, если бы не проблемы со здоровьем.

Про возможность адаптации жилища под нужды инвалидов “МК-Эстония” уже писала. И многие нуждающиеся уже подали заявления на эту услугу. Однако схема всего процесса до сих пор остается некоторым не ясна, как и то, сколько придется простоять в очереди перед тем, как заветные изменения в квартире будут произведены.

Также Таллинн субсидирует адаптацию жилых помещений и из собственных бюджетных средств. В 2019 году был выделен бюджет 22 884,46 евро, субсидирована адаптация 23 жилищ. В 2020 году бюджет составлял 20 000 евро, была субсидирована адаптация 15 жилищ. В 2021 году бюджет составил 20 000 евро, субсидирована адаптация 13 жилищ.

“В третьем туре ходатайствовали о 24 989,15 евро, к которым добавится доля самофинансирования Таллинна 4409,85 евро — планируется адаптировать жилые помещения 11 человек, — перечисляет специалист. — Всего с помощью этой меры будут адаптированы жилищные условия как минимум для 261 человека. Работы должны быть завершены не позднее конца 2023 года. Общий объем самофинансирования города составляет 223 749 евро”.

Во втором туре, продолжает чиновник, ходатайствовали о 404 242,15 евро на адаптацию, к которым добавилась доля самофинансирования Таллинна в объеме 71 336,85 евро. На эту сумму адаптируются жилища 97 человек.

“С помощью меры 2.5.2 “Развитие инфраструктуры социального обеспечения, адаптация среды в соответствии с потребностями людей с недостатками здоровья” Фонда европейского регионального развития и в сотрудничестве с Министерством социальных дел был реализован пилотный проект, в ходе которого было адаптировано 45 жилых помещений, — говорит Кайлас. — В первом туре ходатайствовали о 722 006,65 евро, к которым добавлялась доля самофинансирования Таллинна в объеме 127 423,40 евро. На эти средства будут адаптированы жилые помещения 153 человек”.

Ведущий специалист сектора пособий и услуг Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Арне Кайлас объясняет, что Таллинн субсидирует адаптацию жилья из двух источников.

“Я ж ничего лишнего не прошу — только поручень в туалет и душевой уголок. А тут огромная очередь! Очень обидно было это слышать. В нашем возрасте можно до этого ремонта и не дожить, — сетует пенсионерка. — Самим нам ремонт не осилить. Дочь вот окна помогла поставить, но сейчас без работы из-за пандемии. Так что одна надежда, что помогут нам по этому проекту ванную переделать. Но доживем ли?”

Арне Кайлас говорит, что число поданных ходатайств меняется, и сложно называть средние цифры. Но в 2021 году их было подано 25.

“Большинство ходатайств удовлетворяют, если в бюджете для этого имеются средства. Если заявление не соответствует требованиям, его возможно исправить или дополнить”, — замечает чиновник.

Он добавляет, что приоритетной очереди не существует. То есть критерия, по которому оценивалось бы, что кто-то нуждается в адаптации жилья в более срочном порядке, чем остальные, нет.

“Все заявления рассматриваются в порядке поступления. В том же порядке жилое помещение берется под контроль в процессе подготовки к адаптации”, — констатирует Кайлас.

Адаптация — не ремонт

Однако даже если до вас дошла очередь, это еще не означает, что вам сделают все так, как вы хотите. В прошлом году “МК-Эстония” писала о Валентине Даниловой, которой должны были адаптировать ванную комнату в рамках данной вспомогательной меры, но в какой-то момент процесс застопорился.

“Я живу на первом этаже, у меня мерзнут ноги, я не могу в душе стоять, меня качает. А если я упаду? Я не хотела убирать ванну, я там ноги грею, свои больные суставы, но мне настоятельно предлагали поставить именно душевую кабину, — рассказывает Валентина. — Поэтому я попросила: раз деньги выделены все равно, сделайте мне просто вокруг ванны кафель, и все, мне больше ничего не надо. Но мне отказали в этом, и я тогда вообще отказалась от всего. Зачем нервы мотать? И так давление поднялось”.

Пенсионерка добавляет, что поругалась с чиновниками: у нее в семье одно за другим произошли несчастья, а тут еще и эти перипетии с ремонтом в ванной.

“У меня ванна невысоко стоит, мне удобно. Я просила просто кафель сделать, а меня убеждали, что надо ставить душ, вдруг я ходить не смогу. Если я ходить не смогу, то продам квартиру и поеду в дом престарелых”, — заявляет женщина.