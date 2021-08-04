Дачникам на заметку: 8 важных дел, которые нужно сделать в начале августа

Поездки на дачу летом — это не только отдых с книгой в тени дерева, шашлыки и уютные ужины в беседке. К концу лета многих дачников ожидают запланированные работы на участке, которые необходимо сделать своевременно.

Мы составили чек-лист важных дел, которыми нельзя пренебрегать.

Избавиться от сорняков



Тщательно прополите грядки и клумбы и мульчируйте почву. Сорняки здесь точно не вырастут, и для почвы это полезно: она будет защищена от перепадов температур и внезапной засухи.

Помните, что к борьбе с некоторыми видами сорняков нужно готовиться более основательно: если вы планируете вырывать борщевик, ни в коем случае не прикасайтесь к нему голыми руками и защищайте кожу от попадания сока — это растение наиболее опасно во время цветения.

Проверить плодовые деревья



В начале августа плоды на деревьях уже созревают, поэтому веткам становится тяжело. Внимательно проверьте все подпорки и крепления, чтобы они выдерживали вес плодов. Если вы заметите сухие ветки или сучья, не дожидайтесь осени и выпиливайте их уже сейчас.

Собирайте все опавшие плоды и сбивайте гнилые — их нужно унести с участка и закопать глубоко в землю. Иначе насекомые, которые живут в сгнивших плодах, уничтожат весь урожай.

Не пропустить урожай ягод



Поспели малина и черная смородина, и созревшие ягоды быстро опадают. Поэтому как можно чаще проверяйте кусты и срывайте все, что поспело. Кстати, другие виды смородины могут провисеть еще долгое время, но сильно откладывать сбор не стоит — ягодами могут заинтересоваться голодные гусеницы.

Также не забудьте обрезать и обработать от паразитов ветки кустарников после сбора урожая.

Удобрить почву и полить растения



В последнее время погода часто радует нас сюрпризами: аномальная жара сменяется выпадением месячной нормы осадков в один день. Чтобы растения не пострадали, рассчитывайте необходимое количество воды для почвы с помощью специальных калькуляторов.



Обрезать увядшие цветы