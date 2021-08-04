Дачникам на заметку: 8 важных дел, которые нужно сделать в начале августа
Поездки на дачу летом — это не только отдых с книгой в тени дерева, шашлыки и уютные ужины в беседке. К концу лета многих дачников ожидают запланированные работы на участке, которые необходимо сделать своевременно.
Мы составили чек-лист важных дел, которыми нельзя пренебрегать.
Избавиться от сорняков
Тщательно прополите грядки и клумбы и мульчируйте почву. Сорняки здесь точно не вырастут, и для почвы это полезно: она будет защищена от перепадов температур и внезапной засухи.
Помните, что к борьбе с некоторыми видами сорняков нужно готовиться более основательно: если вы планируете вырывать борщевик, ни в коем случае не прикасайтесь к нему голыми руками и защищайте кожу от попадания сока — это растение наиболее опасно во время цветения.
Проверить плодовые деревья
В начале августа плоды на деревьях уже созревают, поэтому веткам становится тяжело. Внимательно проверьте все подпорки и крепления, чтобы они выдерживали вес плодов. Если вы заметите сухие ветки или сучья, не дожидайтесь осени и выпиливайте их уже сейчас.
Собирайте все опавшие плоды и сбивайте гнилые — их нужно унести с участка и закопать глубоко в землю. Иначе насекомые, которые живут в сгнивших плодах, уничтожат весь урожай.
Не пропустить урожай ягод
Поспели малина и черная смородина, и созревшие ягоды быстро опадают. Поэтому как можно чаще проверяйте кусты и срывайте все, что поспело. Кстати, другие виды смородины могут провисеть еще долгое время, но сильно откладывать сбор не стоит — ягодами могут заинтересоваться голодные гусеницы.
Также не забудьте обрезать и обработать от паразитов ветки кустарников после сбора урожая.
Удобрить почву и полить растения
В последнее время погода часто радует нас сюрпризами: аномальная жара сменяется выпадением месячной нормы осадков в один день. Чтобы растения не пострадали, рассчитывайте необходимое количество воды для почвы с помощью специальных калькуляторов.
Обрезать увядшие цветы
Если стебель мягкий и цветок небольшой, его можно отщипнуть. Но лучше обрезать цветы секатором, чтобы не повредить стебли. Особое внимание уделите многолетним цветам: к середине лета они успевают разрастись. При наличии в саду высокорослых растений (гладиолусы, георгины) обязательно проведите подвязку — в противном случае стебель может сломаться.
Выкопать луковичные
Лучше всего сделать это в середине месяца в сухую и ясную погоду. Разберите их по сортам, хорошо просушите под навесом и освободите от корней. Затем рассортируйте урожай в ящики с маркировками. В конце месяца можно провести новый посев многолетнего лука.
Проследить за картофелем
Если вы хотите сохранить богатый урожай, внимательно следите за погодой. В последнее время было сыро? Тогда обработайте посадки от болезней. Месяц выдался засушливым? Обязательно обильно полейте ваш картофель. Кстати, можно начинать подкапывать посадку картофеля: некоторым особенно нравится вкус именно молодых корнеплодов.
Посадить овощи и зелень
Когда вы соберете урожай и грядки освободятся, на их место можно посадить новые растения. Начало августа — хорошее время для высадки зелени: полезного укропа, петрушки или салатов (ромен, кресс-салат, латук). Салаты лучше высаживать при температуре 20°C. Также многие сажают на огороде редис, а если посеять свеклу, то урожай богатого витаминами овоща вы соберете уже осенью.
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