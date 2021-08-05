Эксперт рассказал, чем опасна экономия на бытовой технике

Больше всего ошибок при выборе бытовой техники происходит при выборе кухонной вытяжки. Покупатели руководствуются в основном дизайном, а не техническими характеристиками, которые должны включать в себя обновление воздуха от 6 до 12 раз в час. Кроме того, мощный фильтр должен работать на полную очистку воздуха, рассказывает Четверных.

“Экономия на вытяжке может привести к тому, что вредные испарения не будут фильтроваться, ими будет дышать ваша семья. Кроме того, все жирные отложения будут оставаться на мебели, и через пять-шесть лет она может полностью потерять свой товарный вид”, — пояснил Четверных.

Вторая распространенная ошибка покупателей — экономия на посудомоечных машинах. По словам Четверных, ряд производителей для снижения расходов выпускают значительную часть своей линейки на заводах в Китае, где используются более дешевые запчасти. Узнать, где именно произведена посудомоечная машина, можно по ее серийному номеру. Эксперт рекомендует выбирать технику, собранную в Европе.

“Бюджетные посудомоечные машины сильно шумят, что будет доставлять неудобства вам и, возможно, даже соседям. Не стоит приобретать китайские малоизвестные бренды, даже если набор функций гораздо шире, чем у аналогичного изделия европейского бренда, поскольку уплотнители между дверцами и корпусом, а также на шланге выполнены из дешевых материалов. Это чревато протечками и может привести не только к затратам на ремонт, но и покупке новой машины”, — объяснил Четверных.

Третьей распространенной ошибкой покупателей является экономия на кухонных плитах. Многие пренебрегают важностью выбора плиты с функцией “газ-контроля”. Принцип работы системы заключается в том, что благодаря специальному датчику возле конфорки происходит автоматическое прекращение подачи газа, если плиту залило. Экономия на известных брендах и покупка техники, где эта функция отсутствует или может быстро перестать работать, чревата печальными последствиями, отмечает Четверных.