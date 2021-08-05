Знаки зодиака, которых звезды наградили особым дачным талантом

Рыбы: артистичный дачник

Представители этого знака любят заботиться обо всем живом, поэтому не удивительно, что растения попадают в спектр их интересов. А овощи и зелень, в свою очередь, отвечают взаимностью на искреннюю заботу. Причем Рыбы не просто заняты выращиванием полезных и вкусных растений. Они обязательно найдут уголок для творчества: соорудят альпийскую горку, сад камней, красиво подстриженную живую изгородь. Рыбы не упустят момента, чтобы полюбоваться красотой неба, деревьев и послушать пение птиц.

Лучшие растения: особенно хорошо Рыбам удается выращивать огурцы, дыни, арбузы, тыквы и кабачки. Самые благодарные цветы — люпин и маки.

Дева: организованный дачник

Рожденные под этим знаком к садоводству и огородничеству подходят очень скрупулезно: они изучат, что и когда нужно сажать и сеять, какая планировка участка самая оптимальная, подберут лучшую систему полива. Инструменты у Девы всегда в порядке, ящички с рассадой аккуратно пронумерованы и подписаны, никакого хаоса вы не встретите даже в огороде. Растения будто подчиняются невидимой воле Девы-огородника, повинуясь не только собственному графику роста, но и учитывая ожидания дачника. А еще Девы никогда не работают без перчаток. Огород — это прекрасно, но не повод терпеть грязь под ногтями.

Лучшие растения: картофель, кукуруза, тыквы всех мастей. Самые благодарные цветы: пионы, розы, гладиолусы, георгины.

Весы: дачники-эстеты

Весы очень любят красоту и свежие цветы — в принципе это практически одно и то же. Для них возня на даче сродни медитации, будь то прополка или обрезка кустов. Такая монотонная работа, которая многих раздражает, представителей этого знака, наоборот, успокаивает, помогает расслабиться и освободиться от тревог. Весы любят обустраивать на даче уютные уголки, где можно почитать и отдохнуть в тишине, и водные объекты — маленькие прудики, например.