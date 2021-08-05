Знаки зодиака, которых звезды наградили особым дачным талантом
Рыбы: артистичный дачник
Представители этого знака любят заботиться обо всем живом, поэтому не удивительно, что растения попадают в спектр их интересов. А овощи и зелень, в свою очередь, отвечают взаимностью на искреннюю заботу. Причем Рыбы не просто заняты выращиванием полезных и вкусных растений. Они обязательно найдут уголок для творчества: соорудят альпийскую горку, сад камней, красиво подстриженную живую изгородь. Рыбы не упустят момента, чтобы полюбоваться красотой неба, деревьев и послушать пение птиц.
Лучшие растения: особенно хорошо Рыбам удается выращивать огурцы, дыни, арбузы, тыквы и кабачки. Самые благодарные цветы — люпин и маки.
Дева: организованный дачник
Рожденные под этим знаком к садоводству и огородничеству подходят очень скрупулезно: они изучат, что и когда нужно сажать и сеять, какая планировка участка самая оптимальная, подберут лучшую систему полива. Инструменты у Девы всегда в порядке, ящички с рассадой аккуратно пронумерованы и подписаны, никакого хаоса вы не встретите даже в огороде. Растения будто подчиняются невидимой воле Девы-огородника, повинуясь не только собственному графику роста, но и учитывая ожидания дачника. А еще Девы никогда не работают без перчаток. Огород — это прекрасно, но не повод терпеть грязь под ногтями.
Лучшие растения: картофель, кукуруза, тыквы всех мастей. Самые благодарные цветы: пионы, розы, гладиолусы, георгины.
Весы: дачники-эстеты
Весы очень любят красоту и свежие цветы — в принципе это практически одно и то же. Для них возня на даче сродни медитации, будь то прополка или обрезка кустов. Такая монотонная работа, которая многих раздражает, представителей этого знака, наоборот, успокаивает, помогает расслабиться и освободиться от тревог. Весы любят обустраивать на даче уютные уголки, где можно почитать и отдохнуть в тишине, и водные объекты — маленькие прудики, например.
Лучшие растения: плодово-ягодные культуры, цветущие кустарники и деревья, салаты разных сортов. Самые благодарные цветы: анютины глазки, лилии, настурции, розы.
Водолей: творческий дачник
Водолеев вдохновляет само пребывание на свежем воздухе, садоводство для них действительно полезно. Причем работа на участке благотворно влияет не только на организм Водолея, но и на его творческую жилку. Водолеи вполне способны придумать инновационный способ полива или обрезки. Представители этого знака очень гордятся, когда посаженные ими рассада и саженцы идут в рост. Ведь это плоды их труда, они чувствуют свою заслугу в том, что их деревья так обильно цветут, а клубника получается такой сладкой.
Лучшие растения: помидоры, плодовые деревья и кустарники, горошек и другие вьющиеся растения. Самые благодарные цветы — полевые.
Рак: эмоциональный дачник
Это очень домовитый знак, родные стены Раки очень ценят. И эта любовь распространяется и на огород тоже. Работа в саду — любая, от вскапывания грядок до сбора урожая — дает Раку возможность почувствовать смысл своей жизни. Работать руками и видеть результаты своего труда — это приносит надежное чувство удовлетворения. Садоводство полезно для Раков еще и тем, что здесь, на грядках, они могут выплеснуть свои эмоции, превратить их в полезную энергию. Огород для представителей знаков — что-то вроде холста художника, они способны превратить грядки в произведение искусства.
Лучшие растения: картофель, баклажаны, помидоры, кукуруза, капуста. Самые благодарные цветы — те, что цветут ночью, первоцветы.
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