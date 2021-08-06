7 дизайн-решений в интерьере, которые безнадежно устарели (а одно сейчас снова в тренде)

Мебельные гарнитуры

Любой набор одинаковой мебели, будь то кровать, тумбочка и шкаф в спальне или комод, диван и буфет в гостиной, просто кричит о том, как давно вы не обновляли интерьер.

Тренд на сочетание мебели в разном стиле сохраняется в последние годы и не собирается уходить. Зато исправлять такой недочет может быть весело! Попробуйте перемешать свои комплекты с дачными или, если у вас нет другого жилья, поменяйтесь с подругой, у которой та же проблема.

Искусственные фрукты и цветы

Хотя в двухтысячных и было весело угадывать, настоящие ли слива в той корзине и цветок в этой вазе, пыль, которая на них скапливалась, не была такой уж забавной. Несмотря на то, что производители в отдельных случаях добиваются поразительного сходства, сегодня мы гораздо больше порадуемся букету живых цветов и миске свежей клубники, пусть они и не будут красоваться на столе круглосуточно.

Многоуровневые потолки (особенно с подсветкой)

Этот писк недавней моды утяжеляет помещение и совсем неуместен в маленьких квартирах. Сегодня дизайнеры стремятся к простоте и голосуют за ровные поверхности.

Показная роскошь

Ампир, барокко, классика — исторические стили долго правили балом в мире дизайна, но, чтобы воплотить их со вкусом, как минимум нужно достаточное пространство. В наших квартирах мы чаще наблюдаем следующую картину. Спальня, где для человека есть две тропинки: между громоздкой кроватью с золотыми финтифлюшками и основательным комодом с резной отделкой и между этим же ложем и шкафом с замысловатыми ручками.

Вертикальные жалюзи

Они не только, прямо скажем, начинают раздражать, когда их открываешь и закрываешь, но и говорят о том, что хозяин такого интерьера не слишком заботится об уюте. Лучше купить простые однотонные шторы, чтобы ваша комната не смахивала на офис из прошлого.

Фартук с принтом на кухне