Не тратьте всю жизнь на уборку: 5 вещей, которые вы можете не делать
Русские женщины на уборку тратят времени гораздо больше — как рассказали в пресс-службе Karcher, у нас в неделю на мытье и стирку уходит 4 часа 49 минут. Или 250 часов в год. Только представьте, больше десяти дней мы тратим на наведение порядка! А в среднем в мире на это женщины тратят 2 часа 52 минуты.
Мы решили провести эксперимент: чем можно пожертвовать, чтобы не тратить полжизни на уборку, но и чтобы дом при этом был в порядке. И вот какой список у нас получился.
Мыть пол по всей квартире каждый день
Вместо этого оказалось гораздо удобнее практиковать метод раздельной уборки. То есть сегодня убираем кухню, завтра — комнату, послезавтра — ванную. И никакого фанатизма! Как оказалось, способ работает наилучшим образом. Пыль скапливаться толком не успевает (к тому же, когда работает увлажнитель воздуха, ее становится гораздо меньше), квартира выглядит чистой, а времени освобождается вагон. Ведь на уборку в одной комнате нужно максимум минут 15-20. При условии, конечно, что вы не фанатичный грязнуля.
Ополаскивать посуду перед тем, как поставить ее в посудомойку
Кажется, я ей до последнего не очень-то доверяла. Ну не может бездушная машина мыть посуду так же тщательно, как любящие руки хозяйки! Оказывается, может. Она мне это доказала, стоило мне пересилить себя и загрузить в нее тарелки как есть. Разве что куриные косточки в мусорку выбросила.
Более того, крышку от сковороды посудомойка отмыла так, что мне смотреть на нее было больно. Не осталось ни малейшего следа жира даже в тех местах, которые и зубной щеткой отдраить-то сложно было. В общем, я горько пожалела о тех потраченных на “мытье перед мытьем” минутах.
Несколько раз в день протирать прихожую
Погода такая, что слякоть тащится в дом с обувью и даже свежевымытая прихожая становится похожа на привокзальный зал ожидания по степени чистоты. Вымывать грязь за каждым вошедшим сил больше не было. Я отправилась в магазин фиксированных цен, купила два здоровенных резиновых коврика. Один положила снаружи, другой — внутри. Тот, что внутри, сверху застелила влажной тряпкой. Обувь теперь оставляем на ней, грязь никуда не растаскивается. Достаточно раз в день прополоскать тряпку, а коврик — вытряхнуть или пропылесосить.
Пользоваться бытовой химией
Нет, ну не совсем, конечно, но сильно ограничила ее использование. Чтобы почистить плиту, достаточно меламиновой губки. Большинство загрязнений боятся соды и лимонной кислоты — как сделать чистящее средство самой, советов полным-полно. Оказалось, что дорогостоящие порошки, жидкости и гели не так уж и нужны. Да и смывать DIY-средство гораздо проще — достаточно протереть поверхность влажной тряпкой, а потом еще разок пройтись сухой. Пол лучше мыть, добавляя в воду обычную соль — она не оставляет разводов, а пол сияет. Бонус: никаких посторонних “химических” запахов, риск поймать аллергию меньше, а руки — целее. Как и семейный бюджет.
Вручную отчищать противни и духовку
Нетерпеливость — мой злейший враг. Мне надо взяться и все отдраить немедленно, пусть даже руки будут стерты в кровь. А ведь многие простейшие чистящие средства без всякого моего участия справляются с грязью просто отлично. Просто им нужно время. К примеру, противень достаточно будет просто ополоснуть, если намазать его пастой из перекиси водорода и соды и оставить на несколько часов. И раковина волшебным образом самоочищается, если ее застелить фольгой, налить горячей воды и бросить в нее немного стирального порошка. Для меня это было просто волшебство какое-то — я пью чай и болтаю по телефону, а кухня становится все чище и чище!
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