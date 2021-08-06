Не тратьте всю жизнь на уборку: 5 вещей, которые вы можете не делать

Русские женщины на уборку тратят времени гораздо больше — как рассказали в пресс-службе Karcher, у нас в неделю на мытье и стирку уходит 4 часа 49 минут. Или 250 часов в год. Только представьте, больше десяти дней мы тратим на наведение порядка! А в среднем в мире на это женщины тратят 2 часа 52 минуты.

Мы решили провести эксперимент: чем можно пожертвовать, чтобы не тратить полжизни на уборку, но и чтобы дом при этом был в порядке. И вот какой список у нас получился.

Мыть пол по всей квартире каждый день

Вместо этого оказалось гораздо удобнее практиковать метод раздельной уборки. То есть сегодня убираем кухню, завтра — комнату, послезавтра — ванную. И никакого фанатизма! Как оказалось, способ работает наилучшим образом. Пыль скапливаться толком не успевает (к тому же, когда работает увлажнитель воздуха, ее становится гораздо меньше), квартира выглядит чистой, а времени освобождается вагон. Ведь на уборку в одной комнате нужно максимум минут 15-20. При условии, конечно, что вы не фанатичный грязнуля.

Ополаскивать посуду перед тем, как поставить ее в посудомойку

Кажется, я ей до последнего не очень-то доверяла. Ну не может бездушная машина мыть посуду так же тщательно, как любящие руки хозяйки! Оказывается, может. Она мне это доказала, стоило мне пересилить себя и загрузить в нее тарелки как есть. Разве что куриные косточки в мусорку выбросила.

Более того, крышку от сковороды посудомойка отмыла так, что мне смотреть на нее было больно. Не осталось ни малейшего следа жира даже в тех местах, которые и зубной щеткой отдраить-то сложно было. В общем, я горько пожалела о тех потраченных на “мытье перед мытьем” минутах.

Несколько раз в день протирать прихожую