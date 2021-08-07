7 ошибок в строительстве загородного дома, которые нельзя совершать

Фундамент — одна из самых важных частей дома, поэтому упущения при строительстве обойдутся вам очень дорого. Есть ряд параметров, которым уделяется пристальное внимание: тип почвы, уровень грунтовых вод, местность (рельеф) и материал, из которого будет возводиться здание.

Самые мягкие последствия пренебрежения этим правилом — дом поплывет, в стенах возникнут трещины. А худший исход мы уже озвучили выше. Не стоит рисковать и испытывать судьбу: если вы не изучили этот вопрос еще до приобретения участка, закажите экспертизу и подробно разберите все нюансы.

Здесь ошибка может стоить вам всего дома. Когда вы выбираете тип фундамента, нужно учитывать и тип грунта на участке. Песчаный, скальный, торфяной или пылевато-глинистый грунты отличаются по несущей способности. К примеру, на песчаном грунте можно строить любой фундамент, а вот торфяной грунт — порода нестабильная.

При проектировании дома необходимо помнить об индивидуальных особенностях участка, геологии местности. В противном случае на стенах появляются трещины, с отоплением возникают сложности, а затраты неумолимо растут. Лучше всего обращаться к проектировщику, который хорошо разбирается в основных моментах строительства и сориентирует в них вас.

Вы наверняка читали истории хозяев, которые построили загородный дом без привлечения специалистов. Бесспорно, успешный опыт вдохновляет, но желание его повторить трудно назвать оправданным. Если вы откажетесь от создания проекта и самостоятельно нарисуете план дома на листке, последствия могут оказаться плачевными.

Именно поэтому всем будущим хозяевам загородной недвижимости очень важно подходить к процессу с умом. Собрались построить свое гнездышко? Вместе с экспертом Евгением Шаминым разбираемся в ключевых ошибках, которые допускают во время строительства.

Строительство дома зачастую связано не только с приятными хлопотами, но и с огромными тратами времени, денег и нервов. Ошибки здесь категорически недопустимы: одно упущение — и проблемы начинают расти, словно снежный ком.

Самые распространенные проблемы — неправильная закладка арматуры (соприкосновение с грунтом), заливка фундамента в несколько стадий, нехватка глубины закладки, недостаточная прочность фундамента. Как быть? Снова идти к экспертам за исследованием, особенно если вы не уверены в своих силах.

И ни в коем случае не забывайте про надежную отмостку — конструкция уберегает фундамент от влаги и промерзания. Многие думают, что отмостку выполняют исключительно из бетона, но у популярного решения есть ряд негативных последствий. В морозную погоду в бетонной отмостке образуются трещины, а если в вашем доме предусмотрен подвал, промерзаний под ним не избежать.

Некачественные материалы

Ни для кого не секрет, что строительство дома не обходится без серьезных трат. Неудивительно, что многие хозяева пытаются сэкономить и урезать бюджет: к примеру, выбирают дорогие утеплители и не самый хороший клей.

Некачественные материалы — одна из главных причин протечек и возгораний, и в этом случае копейка рубль не сбережет. Чтобы избежать возникновения проблем, заранее составляйте смету и рассчитывайте все до мелочей. Отдавайте предпочтение проверенным производителям и внимательно проверяйте сертификаты — рынок поддельных стройматериалов развивается очень стремительно.

Пренебрежение утеплением стен

Всегда можно верить, что зима в этот раз будет теплой, а от морозов спасет система отопления. Оптимизм — это отлично, но при грамотном подходе к строительству важно учитывать разные сценарии. Чтобы в вашем гнездышке всегда было тепло, обязательно утепляйте стены снаружи дома: для проведения строительных работ выбирайте надежные материалы, которые прослужат вам много лет.

Ненадежная гидроизоляция