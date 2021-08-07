7 ошибок в строительстве загородного дома, которые нельзя совершать
Строительство дома зачастую связано не только с приятными хлопотами, но и с огромными тратами времени, денег и нервов. Ошибки здесь категорически недопустимы: одно упущение — и проблемы начинают расти, словно снежный ком.
Именно поэтому всем будущим хозяевам загородной недвижимости очень важно подходить к процессу с умом. Собрались построить свое гнездышко? Вместе с экспертом Евгением Шаминым разбираемся в ключевых ошибках, которые допускают во время строительства.
Отсутствие проекта
Вы наверняка читали истории хозяев, которые построили загородный дом без привлечения специалистов. Бесспорно, успешный опыт вдохновляет, но желание его повторить трудно назвать оправданным. Если вы откажетесь от создания проекта и самостоятельно нарисуете план дома на листке, последствия могут оказаться плачевными.
При проектировании дома необходимо помнить об индивидуальных особенностях участка, геологии местности. В противном случае на стенах появляются трещины, с отоплением возникают сложности, а затраты неумолимо растут. Лучше всего обращаться к проектировщику, который хорошо разбирается в основных моментах строительства и сориентирует в них вас.
Пренебрежение характером грунта
Здесь ошибка может стоить вам всего дома. Когда вы выбираете тип фундамента, нужно учитывать и тип грунта на участке. Песчаный, скальный, торфяной или пылевато-глинистый грунты отличаются по несущей способности. К примеру, на песчаном грунте можно строить любой фундамент, а вот торфяной грунт — порода нестабильная.
Самые мягкие последствия пренебрежения этим правилом — дом поплывет, в стенах возникнут трещины. А худший исход мы уже озвучили выше. Не стоит рисковать и испытывать судьбу: если вы не изучили этот вопрос еще до приобретения участка, закажите экспертизу и подробно разберите все нюансы.
Неправильная закладка фундамента
Фундамент — одна из самых важных частей дома, поэтому упущения при строительстве обойдутся вам очень дорого. Есть ряд параметров, которым уделяется пристальное внимание: тип почвы, уровень грунтовых вод, местность (рельеф) и материал, из которого будет возводиться здание.
Самые распространенные проблемы — неправильная закладка арматуры (соприкосновение с грунтом), заливка фундамента в несколько стадий, нехватка глубины закладки, недостаточная прочность фундамента. Как быть? Снова идти к экспертам за исследованием, особенно если вы не уверены в своих силах.
И ни в коем случае не забывайте про надежную отмостку — конструкция уберегает фундамент от влаги и промерзания. Многие думают, что отмостку выполняют исключительно из бетона, но у популярного решения есть ряд негативных последствий. В морозную погоду в бетонной отмостке образуются трещины, а если в вашем доме предусмотрен подвал, промерзаний под ним не избежать.
Некачественные материалы
Ни для кого не секрет, что строительство дома не обходится без серьезных трат. Неудивительно, что многие хозяева пытаются сэкономить и урезать бюджет: к примеру, выбирают дорогие утеплители и не самый хороший клей.
Некачественные материалы — одна из главных причин протечек и возгораний, и в этом случае копейка рубль не сбережет. Чтобы избежать возникновения проблем, заранее составляйте смету и рассчитывайте все до мелочей. Отдавайте предпочтение проверенным производителям и внимательно проверяйте сертификаты — рынок поддельных стройматериалов развивается очень стремительно.
Пренебрежение утеплением стен
Всегда можно верить, что зима в этот раз будет теплой, а от морозов спасет система отопления. Оптимизм — это отлично, но при грамотном подходе к строительству важно учитывать разные сценарии. Чтобы в вашем гнездышке всегда было тепло, обязательно утепляйте стены снаружи дома: для проведения строительных работ выбирайте надежные материалы, которые прослужат вам много лет.
Ненадежная гидроизоляция
Если вы думаете, что влага появляется вследствие затяжных дождей или таяния снега, спешим вас удивить. Сырость возникает и во время стирки вещей, и во время приготовления вкусного ужина. Избыток влаги оказывает негативное воздействие на конструкцию вашего загородного жилья. К счастью, проблем можно избежать с помощью качественной гидроизоляции стен, причем как снаружи, так и внутри здания. И не забывайте про вентиляцию — она также является союзником в борьбе с сыростью.
Неквалифицированная строительная бригада
Вы можете создать отличный проект, приобрести хорошие строительные материалы, но ошибиться с подбором строительной бригады. Тогда все труды пойдут насмарку. Существует несколько основных правил, которых стоит придерживаться: команда должна работать слаженно, а руководить ими должен внимательный прораб, который тщательно контролирует проведение работ.
Выбирайте проверенные компании, зарекомендовавшие себя на рынке, и проблем не возникнет. Некоторые рекомендуют дополнительно обратиться за помощью к независимому инженеру технического надзора — он обеспечит гарантию качества.
Дополнительные рекомендации эксперта
Чтобы окончательно разобраться во всех особенностях строительства и не допустить ошибок, мы подготовили еще несколько полезных советов от эксперта Евгения Шамина. Вникайте и обязательно берите на заметку.
Помните про коммуникации. Очень часто люди забывают закладывать коммуникации: они быстрее заливают фундамент, строят дом, а потом сталкиваются с тем, что забыли завести коммуникации в дом. Хозяева начинают все долбить, ломать, пилить плиты, закладывать в плиты трубы. Этого делать нельзя — запрещено нарушать конструктив здания. Когда есть проект, строители заранее понимают, где будут санузлы, куда закладывать все коммуникации, где они будут заходить в дом, где будет находиться котельная комната. Если грамотного подхода не будет, возникнет полный хаос.
Разберитесь в стоимости своих идей. При проектировании дома человек должен понимать свой бюджет, его обязательно нужно озвучить проектировщику. Люди могут сказать: “Нам нужны витражные алюминиевые окна в пол — остекление, которое будет летом раздвигаться, чтобы был выход на террасу”. А когда им начнут просчитывать все материалы, они очень удивятся, потому что алюминиевые раздвижные окна достаточно дорогие. То же самое касается крыши: двухскатная, четырехскатная или самая дорогая эксплуатируемая кровля, куда можно выходить, — в стоимости всех своих потребностей нужно разобраться заранее.
Правильно организуйте подвал. Если в доме будет подвал и эта территория является зоной подтопления во время дождей или разлива рек, то необходимо весь цокольный этаж не просто заливать бетоном, а использовать бетон с пенетроном. Пенетрон кристаллизуется и заполняет все пустоты в бетоне, поэтому влага поступать уже не будет. Также важно сделать внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию цокольного помещения.
Проанализируйте погодные условия в регионе. Нужно понимать, какие именно погодные условия в регионе, где строится ваш дом. Где-то достаточно залить монолитную коробку, внутри все заложить блоком 25 см, а для отделки фасада выбрать штукатурку-короед с утеплением 10 см. А если это холодные зоны, где зимой бывает больше -30°C, лучше использовать тот же самый газобетонный блок, только уже 40 см + 10 см утепление, чтобы дом очень быстро не отдавал тепло зимой, а летом его не принимал.
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