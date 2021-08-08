Чем полезны растения в доме: факты и приметы
Факты о пользе растений
Растения полезны тем, что выделяют фитонциды, уничтожающие бактерии. Эти вещества повышают защитные свойства нашего организма, улучшают общее состояние.
Растения способны очищать воздух. Лучше всего это получается у алоэ, бегонии, драцены и фикуса.
Растения повышают влажность того места, в котором растут. Это очень важное свойство, особенно для людей, которые не переносят сухой воздух.
Аромат некоторых цветов успокаивает нервную систему и улучшает сон человека. К таким растениям относятся лаванда, герань, валериана и мелисса.
Исследования показывают, что при наличии представителей флоры на рабочем месте, дома или в офисе, улучшается производительность человека.
Энергетика растений
Растения могут оказывать очень сильное защитное влияние. Любые домашние растения с колючками или острыми и жесткими листьями защищают дом от отрицательной энергии, отталкивая ее и отражая, словно зеркало. Именно поэтому такие растения часто ставят на подоконниках.
Цитрусовые улучшают настроение человека, активизируют силы и работоспособность. Лимонное, апельсиновое дерево — это лучшие друзья офисных помещений. С такими друзьями продуктивность людей может быть выше в разы.
Многие представители флоры снижают стресс и тревожность. Тут нет определенных лидеров, но некоторые эксперты считают, что лучше всего с данной задачей справляются плющи и фикусы.
Энергетика растений может уменьшить вредное излучение приборов. Ставьте их поближе к компьютеру или телевизору.
Растения, как и домашние животные, могут подходить и не подходить вам по энергетике, приживаться в одном доме и не приживаться в другом.
Многие растения не могут уживаться друг рядом с другом. Это зависит не только от вида растения, но и от того, в каком месте они растут. Если одно растение вянет рядом с другим, попробуйте их разделить.
Будьте осторожнее, потому что есть растения, у которых исключительно дурная репутация. Их называют вампирами, и их лучше не заводить дома. К таковым представителям флоры эксперты по биоэнергетике относят азалию, монстеру и кротон.
Бывают мужские и женские растения. Например, орхидея — это растение-женщина, а можжевельник — мужчина.
Приметы о домашних растениях
Согласно приметам, денежное дерево (толстянка) притягивает финансовый успех. Так считается не только потому, что его лепестки похожи на монетки: наблюдения показывают, что данное растение действительно делает людей богаче.
Кактус защищает дом не только от негативной энергии извне, но и от плохих людей. Приметы говорят о том, что наличие кактусов в доме помогает отпугивать грабителей.
Фиалка, спатифиллум, хлорофитум — это сильнейшие магниты любви. Они также защищают ваш дом от сплетен. С ними становится проще находить вторую половинку, а уже существующие отношения они укрепляют лучше любого другого талисмана.
Дарить цветок или растение в горшке — хорошая примета. Такой подарок сближает людей. Это лучше, чем дарить просто цветы.
Если растение внезапно завяло, хотя вы за ним ухаживали все время, это может свидетельствовать о том, что оно забрало на себя какую-то болезнь или в доме появилась нечистая сила.
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