Чем полезны растения в доме: факты и приметы

Факты о пользе растений

Растения полезны тем, что выделяют фитонциды, уничтожающие бактерии. Эти вещества повышают защитные свойства нашего организма, улучшают общее состояние.

Растения способны очищать воздух. Лучше всего это получается у алоэ, бегонии, драцены и фикуса.

Растения повышают влажность того места, в котором растут. Это очень важное свойство, особенно для людей, которые не переносят сухой воздух.

Аромат некоторых цветов успокаивает нервную систему и улучшает сон человека. К таким растениям относятся лаванда, герань, валериана и мелисса.

Исследования показывают, что при наличии представителей флоры на рабочем месте, дома или в офисе, улучшается производительность человека.

Энергетика растений

Растения могут оказывать очень сильное защитное влияние. Любые домашние растения с колючками или острыми и жесткими листьями защищают дом от отрицательной энергии, отталкивая ее и отражая, словно зеркало. Именно поэтому такие растения часто ставят на подоконниках.

Цитрусовые улучшают настроение человека, активизируют силы и работоспособность. Лимонное, апельсиновое дерево — это лучшие друзья офисных помещений. С такими друзьями продуктивность людей может быть выше в разы.

Многие представители флоры снижают стресс и тревожность. Тут нет определенных лидеров, но некоторые эксперты считают, что лучше всего с данной задачей справляются плющи и фикусы.

Энергетика растений может уменьшить вредное излучение приборов. Ставьте их поближе к компьютеру или телевизору.

Растения, как и домашние животные, могут подходить и не подходить вам по энергетике, приживаться в одном доме и не приживаться в другом.

Многие растения не могут уживаться друг рядом с другом. Это зависит не только от вида растения, но и от того, в каком месте они растут. Если одно растение вянет рядом с другим, попробуйте их разделить.