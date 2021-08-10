10.08.2021, 10:15
ФОТО | Новый горячий тренд! Устройте в теплице летнюю кухню, гостиную или гостевую спальню
Foto: Kollaaž / Pinterest
Хотя это лето было исключительным по части жарких погод, с наступлением более прохладных летних дней при посиделках в саду все-таки возникает нужда в более теплом месте. В Северных странах набирает большую популярность тренд, где теплицам наряду с выращиванием растений также дана дополнительная функция — приятная зона отдыха, летняя гостиная, кухня или же гостевой домик, пишет Moodnekodu. Смотрите идеи и черпайте вдохновение из классных решений!