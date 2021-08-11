11.08.2021, 08:01
ФОТО | Какой дом можно купить менее чем за 100 000 евро? 5 интересных домов, которые ищут владельца
Foto: Kollaaž
В столице покупка частного дома дешевле 100 000 евро может только сниться и чуть более просторную квартиру за эти деньги очень легко не найдешь. Но в красивых сельских регионах Эстонии можно менее чем за 100 000 евро получить очень классное жилье. Moodnekodu собрал на порталах недвижимости несколько наиболее красивых и перспективных объектов — в некоторые из них можно сразу переезжать, некоторые предварительно нуждаются в большем или меньшем ремонте.
Уютный бревенчатый дом на полуострове Сырве, 73,5 м2, 79 000 евро
В случае интереса смотрите подробнее на сайте Kinnisvara24.ee.
Старый хутор на Сааремаа, 190 м2, 79 500 евро
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Дача на берегу озера в Сетумаа вместе с причалом и лодкой, 112,3 m2, 95 000 евро
Реновированный дом на Сааремаа на берегу Каруярв, 81 м2, 100 000 евро
Бревенчатый дом размером с мызу в Валгамаа, 605,1 м2, 98 000 евро
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