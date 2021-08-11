5 способов избавиться от запаха в стиральной машине. И он не вернется!

Иногда это может случиться даже с самыми продвинутыми и дорогими стиральными машинами: из них начинает пахнуть. Чем дольше откладывается решение проблемы, тем настойчивее и сильнее становится запах. Разбираемся, почему так происходит и как избавиться от неприятной проблемы.

Почему из стиральной машины плохо пахнет

Одна из самых частых причин появления неподобающих ароматов — частое использование экономичного режима. Ученые обнаружили, что при такой стирке не получается уничтожить некоторые микроорганизмы, они скапливаются внутри барабана, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях. Эти бактерии не только становятся источником неприятных ароматов, но и могут навредить здоровью.

Плохой запах — распространенная проблема для машинок с горизонтальной загрузкой. Стоит несколько раз переборщить с чистящим средством, и на барабане и уплотнителе двери останутся мыльный осадок и грязь с белья, эта теплая и влажная среда идеально подходит для образования плесени и грибка. К тому же чистящие средства низкого качества плохо вымываются и тоже могут стать причиной затхлых ароматов.

Плохо пахнуть могут известковый налет и скопившиеся остатки порошка в лотке и на стенках канала, по которому чистящее средство поступает в барабан. Засор в сливном фильтре, сливном шланге или канализационной трубе — все это тоже порождает затхлый запах.

Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине:

1. Запустите сервисную стирку

Первое, что следует сделать, если от машины появился неприятный запах, — провести сервисную стирку без белья и порошка. Скорее всего, информация о подходящем режиме найдется в инструкции к машинке. Но можно просто выбрать самую долгую стирку на максимальной температуре — так лучше удастся промыть барабан и сливной шланг.