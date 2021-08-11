5 способов избавиться от запаха в стиральной машине. И он не вернется!
Иногда это может случиться даже с самыми продвинутыми и дорогими стиральными машинами: из них начинает пахнуть. Чем дольше откладывается решение проблемы, тем настойчивее и сильнее становится запах. Разбираемся, почему так происходит и как избавиться от неприятной проблемы.
Почему из стиральной машины плохо пахнет
Одна из самых частых причин появления неподобающих ароматов — частое использование экономичного режима. Ученые обнаружили, что при такой стирке не получается уничтожить некоторые микроорганизмы, они скапливаются внутри барабана, в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях. Эти бактерии не только становятся источником неприятных ароматов, но и могут навредить здоровью.
Плохой запах — распространенная проблема для машинок с горизонтальной загрузкой. Стоит несколько раз переборщить с чистящим средством, и на барабане и уплотнителе двери останутся мыльный осадок и грязь с белья, эта теплая и влажная среда идеально подходит для образования плесени и грибка. К тому же чистящие средства низкого качества плохо вымываются и тоже могут стать причиной затхлых ароматов.
Плохо пахнуть могут известковый налет и скопившиеся остатки порошка в лотке и на стенках канала, по которому чистящее средство поступает в барабан. Засор в сливном фильтре, сливном шланге или канализационной трубе — все это тоже порождает затхлый запах.
Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине:
1. Запустите сервисную стирку
Первое, что следует сделать, если от машины появился неприятный запах, — провести сервисную стирку без белья и порошка. Скорее всего, информация о подходящем режиме найдется в инструкции к машинке. Но можно просто выбрать самую долгую стирку на максимальной температуре — так лучше удастся промыть барабан и сливной шланг.
Такая стирка убьет большинство вредных микроорганизмов и с большой вероятностью уничтожит затхлый запах. Прежде чем прибегать к более серьезным способам, непременно стоит опробовать этот — самый простой. В идеале подобную процедуру стоит проводить раз в месяц.
2. Обратитесь к народным средствам
Приготовьте раствор уксуса
Немного времени займет и чистка стиральной машинки с помощью уксуса. В лоток добавляют две столовые ложки уксуса и запускают самую долгую стирку при 90 °С. Через десять минут после старта надо поставить машину на паузу и дать ей “настояться” около часа. После полного окончания стирки фильтр нужно тщательно промыть.
Уксус помогает справиться с известковой накипью и налетом внутри сливного шланга и дезинфицирует машину. Пользоваться этим способом рекомендуется не чаще чем раз в четыре месяца.
Раствором уксуса (столовая ложка на 500 мл воды) полезно протирать все детали стиральной машины. После этого перед первой стиркой нужно прогнать машинку на экономном режиме без белья и порошка и дождаться, пока все детали высохнут.
Добавьте соду
С помощью соды можно предотвратить появление в стиральной машине налета, накипи и грибка. В качестве профилактики перед стиркой периодически рекомендуется добавлять вместе с чистящим средством 3 столовые ложки соды.
Если время упущено и из машинки уже пахнет, действовать следует решительнее: в отсек для порошка засыпается 5–7 столовых ложек соды, и машинка включается на экономном режиме. Важно чтобы температура воды не поднималась выше 30 °С.
После этого нужно запустить еще одну холостую стирку — на этот раз с ложкой уксуса и в температурном режиме 60 °С. После такой процедуры машину нужно проветрить.
Стирайте с лимонной кислотой
Четыре столовые ложки гранулированной лимонной кислоты нужно добавить в отдел для порошка и поставить сервисную стирку. Желательно, чтобы стирка заканчивалась не отжимом, а полосканием: так эффективнее вымываются остатки средства.
Воспользуйтесь раствором медного купороса
Проверенный временем метод убрать из стиральной машины грибок — растворить полторы столовые ложки медного купороса в литре воды, смочить в нем тряпку и протереть все детали стиральной машины. Все, что останется после обработки, залейте в барабан и включите сервисную стирку.
3. Попробуйте современные очистители
От неприятного запаха эффективно могут избавить и специализированные средства для чистки стиральной машины и борьбы с налетом и накипью. Их довольно много на прилавках магазинов, на любой вкус и кошелек.
Способ действия у подобных средств примерно одинаков: его наливают в лоток для порошков и запускают все ту же сервисную стирку. Другие чистящие средства добавлять не надо. Закрепить эффект лучше еще одной холостой стиркой, безо всяких средств.
4. Проведите комплексную чистку
Если ни народные, ни специализированные средства не помогают избавиться от неприятного запаха, придется прибегнуть к “тяжелой артиллерии”. Вот инструкция для самостоятельной комплексной чистки стиральной машины.
1. Промойте резиновую манжету раствором уксуса.
2. Очистите лоток для порошка от остатков чистящих средств.
3. Замочите ящик лотка из стиральной машины в мыльной воде и промойте его под краном.
4. Корпус, в котором стоит ящик для порошка, тоже нуждается в чистке. Пройдитесь по отверстиям для подачи воды старой зубной щеткой, если там образовалась плесень.
5. Промойте фильтр сливного насоса (обычно он внизу, прикрыт небольшим клапаном). Прежде чем откручивать фильтр, положите на пол тряпку. Кстати, чистить фильтр под проточной водой следует хотя бы раз в месяц.
6. Проверьте сливной шланг и при необходимости устраните засор. Это очень просто: одну часть шланга опустите в ведро, вторую подсоедините к крану и обеспечьте хороший напор. Вода сделает все остальное.
7. Если ничего не помогло и запах сохраняется — проблема не в стиральной машине, а в трубах и системе канализации. Тут уже без помощи сантехника не обойтись.
5. Позаботьтесь о профилактике
Куда приятнее следовать простым правилам при работе со стиральной машиной, чем бороться с последствиями ненадлежащего ухода. Основные правила профилактики таковы:
1. Выбирайте качественные порошки, гели и кондиционеры.
2. Не кладите больше средства, чем требуется. Как правило, информацию о том, сколько порошка нужно для одной стирки, можно найти в инструкции по эксплуатации и на этикетке средства.
3. Барабан должен оставаться сухим. Не оставляйте в нем постиранное белье, не закидывайте сырое и грязное “на потом”, не закрывайте, пока не просохнут все детали (лучше просто всегда держать барабан приоткрытым).
4. Не забывайте время от времени протирать манжету раствором уксуса.
5. Раз в месяц проводите сервисную стирку.
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