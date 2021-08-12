Мечтаете о доме у водоема? Придется учитывать предусмотренные законом ограничения

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, с начала пандемии коронавируса спрос на дачи и загородные дома вырос, а жаркое лето этого года еще больше повысило интерес к недвижимости, расположенной на берегу моря, реки или озера: “При поиске этим летом самый популярный фильтр у пользователей портала — “Недвижимость у водоема”. Кроме того, в поле поиска часто вводят ключевые слова: “озеро”, “море”, “река” или “пляж”. Тем не менее, мечтающим о загородном доме или даче у водоема следует учитывать ограничения, применимые к граничащими с водоемами объектам недвижимости, предусмотренные Законом об охране природы, Законом о лесе и Законом об охране памятников старины”.

Право пользоваться водоемом

Водоем, расположенный на недвижимой вещи, принадлежит собственнику недвижимой вещи, если иное не предусмотрено законом. Это означает, что если в собственности землевладельца есть водоем, который не является общедоступным, его можно использовать только с разрешения собственника. Предполагается, что разрешение на публичное использование водоема существует, если он не огражден или не отмечен таким образом, который указывает на желание ограничить его использование, и желание ограничить использование водного объекта не является очевидным, исходя из других обстоятельств.

Общественное использование водоема — это купание, водные виды спорта, передвижение по воде и льду, рыбная ловля, забор воды и другие виды использования водоема, которые не являются специальными видами использования воды по смыслу Закона о воде. Передвижение по воде или по льду на моторном транспортном средстве не является общественным использованием водоема и может осуществляться только с разрешения владельца.

Берег водоема должен быть открыт для всех