Мечтаете о доме у водоема? Придется учитывать предусмотренные законом ограничения
По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, с начала пандемии коронавируса спрос на дачи и загородные дома вырос, а жаркое лето этого года еще больше повысило интерес к недвижимости, расположенной на берегу моря, реки или озера: “При поиске этим летом самый популярный фильтр у пользователей портала — “Недвижимость у водоема”. Кроме того, в поле поиска часто вводят ключевые слова: “озеро”, “море”, “река” или “пляж”. Тем не менее, мечтающим о загородном доме или даче у водоема следует учитывать ограничения, применимые к граничащими с водоемами объектам недвижимости, предусмотренные Законом об охране природы, Законом о лесе и Законом об охране памятников старины”.
Право пользоваться водоемом
Водоем, расположенный на недвижимой вещи, принадлежит собственнику недвижимой вещи, если иное не предусмотрено законом. Это означает, что если в собственности землевладельца есть водоем, который не является общедоступным, его можно использовать только с разрешения собственника. Предполагается, что разрешение на публичное использование водоема существует, если он не огражден или не отмечен таким образом, который указывает на желание ограничить его использование, и желание ограничить использование водного объекта не является очевидным, исходя из других обстоятельств.
Общественное использование водоема — это купание, водные виды спорта, передвижение по воде и льду, рыбная ловля, забор воды и другие виды использования водоема, которые не являются специальными видами использования воды по смыслу Закона о воде. Передвижение по воде или по льду на моторном транспортном средстве не является общественным использованием водоема и может осуществляться только с разрешения владельца.
Берег водоема должен быть открыт для всех
Прибрежная полоса — это береговая линия, расположенная вдоль общественного водоема, предназначенная для пребывания у водоема и передвижения по берегу. Ширина прибрежной полосы для судоходных водоемов составляет десять метров, а для прочих водоемов — четыре метра.
Владелец береговой линии должен разрешать пользоваться береговой линией всем желающим. Если береговая линия затоплена, считается, что ширина береговой линии составляет два метра от границы воды в сторону суши. Если движение по временной береговой линии затруднено, владелец берега должен обеспечить доступ в других местах своей территории, если это не является для него чрезмерно обременительным.
Зона отчуждения берегового строительства
Проезжая по Эстонии, можно увидеть ряд красивых дач, построенных прямо на берегу водоема, но по действующему сегодня закону строительство непосредственно на берегу запрещено. Ширина зоны запрета на строительство составляет 200 метров на берегу моря в пределах города Нарва-Йыэсуу и на морских островах, 100 метров в других местах, 100 метров на Чудском и Псковском озерах, на озерах Ляммиярв и Выртсъярв, 50 метров в густонаселенных районах, 50 метров на озерах площадью более десяти гектаров и 25 метров на озерах площадью менее десяти гектаров.
Катрин Арон привела несколько примеров прибрежной недвижимости, выставленной на продажу в настоящее время:
- Эксклюзивный участок на пляже в Какумяэ с длинной береговой линией. Общая площадь — 6700 квадратных метров.
- Роскошная недвижимость на берегу Чудского озера в Раннапунгерья — зарегистрированная в качестве коммерческой земли недвижимость отличается не только прекрасным озерным берегом, но также прудом и лодочным сараем, а к участку прилагаются 2 катера.
- Последний участок возле водохранилища в волости Йыэляхтме с живописными видами.
- Недалеко от летней столицы в Вана-Пярну продается земельный участок на берегу реки Сауга.
- Большой перспективный участок в Тартумаа на берегу озера Саадъярв — рядом расположены общественный пляж, продуктовые магазины и детская площадка.
Kinnisvara24 — созданный в 2018 году второй по размеру портал недвижимости в Эстонии, который ежемесячно посещают более 450 000 человек.
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