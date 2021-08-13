Эксперт по недвижимости: коронавирус больше не сбивает цены на аренду жилья

Как мы помним, в 2020 году цены на аренду резко упали, в среднем на 25%, и особенно плохая была ситуация с однокомнатными и двухкомнатными квартирами, которых предлагается намного больше. Но теперь цены на аренду все больше восстанавливаются и достигают того же уровня, где они были еще до коронакризиса.

Сделок тоже совершается все больше, и на рынок вернулись иностранцы, студенты и передвигающиеся внутри страны работники.

Выигрывает качество

Для справедливо оцененных и качественно и со вкусом обставленных квартир съемщик находится быстро (может быть, даже за несколько дней). Медленнее все идет с квартирами, которые уже не свежие, с видимыми следами износа или просто переоценены. Можно сказать, что выбор есть и выигрывают те, кто предлагает качественное содержимое.

По-прежнему видно дефицит в сегменте эксклюзивной недвижимости. Квартир, месячная арендная плата которых 2000 евро и больше, и домов, цена аренды которых 2500 евро и больше, предлагается мало, хотя спроса на арендную недвижимость такого класса много.

Если одно время порталы наводнили микроквартирами, ценовой класс которых был в промежутке 200-300 евро, то теперь и в этом секторе видно уменьшение предложения, потому что студенты и приехавшая из других мест рабочая сила снова стали больше снимать эти квартиры.

Производительность аренды маленькая

Но гораздо труднее ситуация у арендных инвесторов, которые хотят приобрести недвижимость и также получить хорошую производительность. Поскольку цены на жилье постоянно повышаются, в Таллинне приходится считаться со все меньшей производительностью аренды.

С другой стороны, среди инвесторов сейчас много и тех, кто хочет просто вложить свои деньги в недвижимость и так сильно не водит пальцем по строчкам в цифрах производительности.

Но если хотеть более хорошую прибыль от аренды, стоит смотреть на регионы, которые расположены несколько в стороне от Таллинна, где повышение цен до их пор еще было более медленным.