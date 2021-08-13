Покупатели жилья предпочитают новостройки или реновированные дома. Каждый третий согласен купить квартиру на стадии планирования
Целых 44% участников исследования YIT Eesti ответили, что при покупке жилья предпочли бы дом, построенный не более пяти лет назад. 46% жителей столицы купили бы жилье в абсолютно новом доме. При этом для них важно, чтобы жилье было с отделкой и можно было сразу заселиться. По словам Кади Альяс, представительницы компании и координатора исследования, результаты показывают, что при выборе жилья покупатели отдают предпочтение техническому оснащению и энергоэффективности приобретаемой недвижимости. Тем не менее, по словам представительницы компании, нашлись и те, кто купил бы более старый дом или квартиру.
“Более трети респондентов ответили, что согласились бы приобрести жилье в доме, построенном 6–30 лет назад, однако со свежим ремонтом. Лишь немногие рассматривали бы более старые и очень старые нереновированные дома — в каждой возрастной группе лишь единицы проявляли интерес к квартирам с такими параметрами. В то же время выяснилось, что за пределами столицы гораздо больше тех, кто готов внести свой вклад в ремонт покупаемого жилья. Жители Таллинна, кажется, верят только в новые дома”, — сказала Альяс.
Особенно выделяется целевая группа молодых людей в возрасте до 30 лет, 65% которых предпочли бы дом, построенный не более пяти лет назад. Второй по популярности вариант — уже отделанную квартиру в новостройке, — рассмотрели бы 58% респондентов данной возрастной группы.
“Лишь немногие молодые люди готовы приобрести более старую квартиру или дом, которые нуждаются в ремонте. Прежде всего они отдают предпочтение относительно новым квартирам, в которые можно сразу заселиться. Это также можно объяснить тем, что большинство молодых людей, принявших участие в исследовании, считают важным, чтобы их жилье было звукоизолированным, с красивой внешней отделкой, просторной планировкой и низкими коммунальными расходами. Это те качества, которых чаще всего не хватает более старым постройкам”, — считает Альяс.
Почти каждый третий респондент согласился бы рассмотреть квартиру или дом, которые находятся на стадии планирования и покупка которых, по сути, осуществляется на основе чертежей. Представительница YIT подчеркивает, что в таком случае при покупке жилья следует учитывать следующие нюансы:
“При покупке квартиры на стадии планирования следует прежде всего выяснить следующее — есть ли разрешение на строительство этого здания, какой будет инфраструктура в окрестностях дома или как, согласно планировке, будут выглядеть окрестности дома через пять лет. Обязательно нужно узнать как можно больше про застройщика. Также следует учитывать, что при покупке еще не существующего дома возможности заселиться придется ждать гораздо дольше, нежели при покупке готовой квартиры. Однако тогда будет больше времени, чтобы изучить окрестности дома, продумать внутреннюю отделку и рассмотреть разные варианты обустройства”, — сказала Альяс и добавила, что прежде всего это подходит тем, кто хочет обустроить жилье по-своему, не занимаясь при этом значительной организационной работой.
YIT — крупнейший городской застройщик Финляндии и одно из ведущих строительных предприятий в Северной Европе. Миссией компании является создание устойчиво развивающихся, функционирующих и привлекательных городов и жилой среды. Предприятие проектирует и строит квартиры, офисные помещения и целые кварталы, а также является специалистом по сложным инфраструктурным проектам. На предприятии работает около 7400 специалистов в десяти разных странах. В 2020 году оборот YIT составил почти 3,1 млрд евро. Акции YIT Oy котируются на бирже Nasdaq Helsingi Oy.
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