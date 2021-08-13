Покупатели жилья предпочитают новостройки или реновированные дома. Каждый третий согласен купить квартиру на стадии планирования

Целых 44% участников исследования YIT Eesti ответили, что при покупке жилья предпочли бы дом, построенный не более пяти лет назад. 46% жителей столицы купили бы жилье в абсолютно новом доме. При этом для них важно, чтобы жилье было с отделкой и можно было сразу заселиться. По словам Кади Альяс, представительницы компании и координатора исследования, результаты показывают, что при выборе жилья покупатели отдают предпочтение техническому оснащению и энергоэффективности приобретаемой недвижимости. Тем не менее, по словам представительницы компании, нашлись и те, кто купил бы более старый дом или квартиру.

“Более трети респондентов ответили, что согласились бы приобрести жилье в доме, построенном 6–30 лет назад, однако со свежим ремонтом. Лишь немногие рассматривали бы более старые и очень старые нереновированные дома — в каждой возрастной группе лишь единицы проявляли интерес к квартирам с такими параметрами. В то же время выяснилось, что за пределами столицы гораздо больше тех, кто готов внести свой вклад в ремонт покупаемого жилья. Жители Таллинна, кажется, верят только в новые дома”, — сказала Альяс.

Особенно выделяется целевая группа молодых людей в возрасте до 30 лет, 65% которых предпочли бы дом, построенный не более пяти лет назад. Второй по популярности вариант — уже отделанную квартиру в новостройке, — рассмотрели бы 58% респондентов данной возрастной группы.

“Лишь немногие молодые люди готовы приобрести более старую квартиру или дом, которые нуждаются в ремонте. Прежде всего они отдают предпочтение относительно новым квартирам, в которые можно сразу заселиться. Это также можно объяснить тем, что большинство молодых людей, принявших участие в исследовании, считают важным, чтобы их жилье было звукоизолированным, с красивой внешней отделкой, просторной планировкой и низкими коммунальными расходами. Это те качества, которых чаще всего не хватает более старым постройкам”, — считает Альяс.