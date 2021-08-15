Домашний огород на подоконнике: как вырастить зелень, овощи и даже ананас!

Огурцы и помидоры



Начните с “квартирных” огурчиков и помидоров. Растут они быстро, в уходе неприхотливы, да и плоды на них появятся уже через пару месяцев. Главное — выбрать самоопыляемые гибридные и карликовые сорта, которые хорошо переносят тень. Специалисты советуют сорта, специально разработанные для выращивания в комнатных условиях. Причем на некоторых так и указывают: комнатные.

Из огурцов хорошо себя зарекомендовали “Маринда F1”, “Онежский F1”, “Маша F1”, “Конни F1”, “Легенда F1”. Из помидоров лучше выбрать “Балконное чудо”, “Комнатный сюрприз”, “Аляска”, “Бетта”, “Бонсай”, “Новость Канады”, “Минибель”, “Бонсай микро F1”, “Пиноккио”, “Черри Пигмей”.

Поливайте огурчики с помидорами регулярно, не допускайте пересыхания земли. Также приготовьтесь к тому, что ветви придется подвязывать, поэтому лучшее место для расположения горшков — подоконники, там легко прикрепить веревки для вьющихся сортов к карнизу.

Ананас



Если захотелось экзотики, а не какие-то там банальные огурцы, попробуйте развести ананасы. Да-да, самые настоящие! Для этого нужно купить один спелый ананас в магазине и аккуратно вывернуть из него зеленую часть с листьями. Просто прокрутите верхушку фрукта вправо или влево и выньте. Эти листья нужно поставить в стакан с водой примерно на неделю, чтобы появились корни. А затем высадить в горшок с землей.

Ананасы неприхотливы и не требуют частого полива, главное — чтобы стояли они на солнечной стороне. Правда, быстрого урожая ждать не стоит, первые плоды появятся только на второй-третий год.

Имбирь