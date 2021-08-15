Домашний огород на подоконнике: как вырастить зелень, овощи и даже ананас!
Огурцы и помидоры
Начните с “квартирных” огурчиков и помидоров. Растут они быстро, в уходе неприхотливы, да и плоды на них появятся уже через пару месяцев. Главное — выбрать самоопыляемые гибридные и карликовые сорта, которые хорошо переносят тень. Специалисты советуют сорта, специально разработанные для выращивания в комнатных условиях. Причем на некоторых так и указывают: комнатные.
Из огурцов хорошо себя зарекомендовали “Маринда F1”, “Онежский F1”, “Маша F1”, “Конни F1”, “Легенда F1”. Из помидоров лучше выбрать “Балконное чудо”, “Комнатный сюрприз”, “Аляска”, “Бетта”, “Бонсай”, “Новость Канады”, “Минибель”, “Бонсай микро F1”, “Пиноккио”, “Черри Пигмей”.
Поливайте огурчики с помидорами регулярно, не допускайте пересыхания земли. Также приготовьтесь к тому, что ветви придется подвязывать, поэтому лучшее место для расположения горшков — подоконники, там легко прикрепить веревки для вьющихся сортов к карнизу.
Ананас
Если захотелось экзотики, а не какие-то там банальные огурцы, попробуйте развести ананасы. Да-да, самые настоящие! Для этого нужно купить один спелый ананас в магазине и аккуратно вывернуть из него зеленую часть с листьями. Просто прокрутите верхушку фрукта вправо или влево и выньте. Эти листья нужно поставить в стакан с водой примерно на неделю, чтобы появились корни. А затем высадить в горшок с землей.
Ананасы неприхотливы и не требуют частого полива, главное — чтобы стояли они на солнечной стороне. Правда, быстрого урожая ждать не стоит, первые плоды появятся только на второй-третий год.
Имбирь
Тот самый дорогущий имбирь, который сейчас на вес золота, тоже можно посадить весной и вскоре получить богатый урожай. Найдите корень имбиря с проклевывающимися ростками и на пару часов положите в теплую воду, чтобы пробудить расточки. Затем подготовьте ящик с рыхлым грунтом и поместите ваши проростки в него вертикально и неглубоко. В принципе имбирь размножается как картофель. Он не любит много влаги, поэтому его нужно периодически опрыскивать из пульверизатора. Горшок с имбирем можно поставить на балкон, и уже через пару недель в нем появятся первые листочки. Выкапывать свежий имбирь можно будет к осени. Таким же образом можно прорастить куркуму — ее ветки выглядят просто потрясающе и имеют нежный аромат.
Фасоль, перец и гибискус
Фасоль — идеальное растение для дома, оно очень неприхотливое. Главное — выбрать правильное место, ведь растение это вьющееся и его нужно будет подвязывать. Сначала замочите семена в слабом растворе марганцовки, чтобы убить патогенные микроорганизмы. А затем поместите в продолговатые горшки.
Для балкона лучше всего выбирать сахарную или спаржевую фасоль: “Карамель”, “Масляный король”, “Сакса 615”. Такие сорта смогут дать стручки уже через месяц, а еще они довольно выносливы.
Также можно вырастить дома на подоконнике разные сорта острых и болгарских перцев. Ими можно не только лакомиться, но и любоваться, ведь кустики перца выглядят очень декоративно! Купите в магазине любой перец, удалите из него семена и высушите их перед посадкой. Или же купите пакетик обычных семян. Корни у перцев довольно большие, поэтому горшочки должны быть просторными.
Помимо этого вы можете вырастить на балконе роскошный гибискус и обеспечить себя ароматным чаем на долгие годы. Цветы гибискуса можно высушивать и заваривать кипятком, получается всеми любимый чай каркаде.
Кстати
Что еще посадить дома, чтобы быстро выросло? Попробуйте что-то посадить дома из косточки, например, авокадо. Это экзотическое дерево сможет плодоносить в домашних условиях, если будет расти в большой кадке и постоянно находиться на солнце. Дело это не быстрое, зато как можно гордиться плодами своего труда! Также вы можете вырастить из косточки лимонное или гранатовое дерево.
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