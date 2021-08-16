Бытовая техника часто становится причиной серьезных расходов. Ущерб может достигать сотен тысяч евро
По словам руководителя отдела ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, повреждения водой составляют примерно три четверти всех случаев ущерба по жилищному страхованию: “Почти всегда причиной повреждений водой являются поломки и протечки шлангов и труб. Чаще всего проблема возникает при участии горячей воды — повреждаются элементы, подходящие к бойлерам, полотенцесушителям, шланги теплого пола. Нередки проблемы со стиральными и посудомоечными машинами. Случается, что причиной повреждения становится неисправность шланга для унитаза”.
Представитель ERGO добавил, что в лучшем случае ущерб ограничивается небольшим потопом дома, но часто вода находит путь на нижние этажи, и тогда повреждения могут затронуть еще несколько квартир. “Средний размер возмещения ущерба, причиненного соседской квартире, составляет 1600 евро, но в нашей практике был случай, когда чужой недвижимости был нанесен ущерб на сумму более 50 000 евро. Крупнейший ущерб, причиненный дому клиента, достигал 200 000 евро. Нельзя недооценивать воду — ущерб от нее может обойтись очень дорого”, — добавил Макиенко.
Повреждения шлангов и труб возникают по разным причинам, однако самая распространенная — их плохое качество. “В продаже можно найти продукцию самого разного качества. К сожалению, шланг нового бытового прибора может прослужить совсем недолго. Не стоит забывать и о такой вещи, как усталость материала, из-за чего шланги и трубы со временем становятся хрупкими. Часто проблема также может заключаться в ненадлежащей установке труб — в таком случае слабым местом являются места соединения. В любом случае я рекомендую регулярно проверять, насколько надежно выглядят шланги бытовой техники и, по возможности, перекрывать воду перед уходом из дома”, — рассказал Макиенко, как можно снизить вероятность прорыва.
Жителям многоквартирных домов специалист ERGO рекомендует принять дополнительные меры, которые позволят избежать неожиданных расходов, при заключении договора жилищного страхования добавив также страхование ответственности: “Неприятности всегда становятся неожиданностью. Хоть большинство случаев и связано с водой, вода — не единственное, что может причинить ущерб вашему или соседскому жилью. От эмоционального ущерба страховка не защитит, но по крайне мере она поможет возместить финансовые потери”.