Энергия предметов и вещей: как она влияет на нашу жизнь

Вы можете заряжать вещи позитивной и негативной энергией, а также заставлять ее работать на себя и приносить удачу. Настало время ознакомиться с тем, как различные вещи становятся “вампирами” и “донорами”.

У всего есть сила

У камня, лежащего на земле, тоже есть свое энергетическое поле, несмотря на то, что он на первый взгляд бездушен и оторван от людей. На самом же деле абсолютно всё впитывает энергию, просто по-разному.

Хуже всего впитывают энергию окружающего мира вещи, созданные человеком из не природных материалов — пенопласта, пластмассы, высокотехнологичных наноматериалов и так далее. Они мертвы по определению, потому что их структура не была изначально создана природой.

Лучше всего впитывают энергию вещи из металлов, а также из тканей. Именно поэтому все основные талисманы — это природные минералы, металлические изделия или изделия из сплавов. Талисманы делают из шерсти, шелка, ниток, глины и прочего природного “сырья”.

Вещи могут заряжаться

Энергетика вещей, принадлежащих людям с добрым сердцем, становится светлой. Если же вещи принадлежат кому-то плохому, злому, негативному, то они заряжаются отрицательной энергией.

Талисманы или украшения могут быть заряжены негативом, поэтому не стоит принимать их в дар от незнакомых людей или подбирать на улице. Также эксперты в области биоэнергетики рекомендуют проводить обряд по очищению энергии на одежде, бывшей в употреблении.

Аура добра или зла может даже заряжать целые помещения и области. Например, бывает так, что вы садитесь в машину и вам не по себе. Все потому, что владелец ее — плохой человек, который своей аурой заразил и свой автомобиль. Всё, что заряжено негативом, называется вещами-вампирами. Вещи, заряженные позитивной энергией, называются донорами.

Как вещи влияют на нашу жизнь