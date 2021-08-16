Полезные советы
16.08.2021, 16:49

Энергия предметов и вещей: как она влияет на нашу жизнь

 
Unsplash
Энергией обладает не только человек или животное. Даже простые вещи могут иметь ауру, которая влияет на всё вокруг. Эксперты рассказали, как именно энергия вещей может влиять на нашу жизнь и почему это происходит, пишет dailyhoro.ru.

Вы можете заряжать вещи позитивной и негативной энергией, а также заставлять ее работать на себя и приносить удачу. Настало время ознакомиться с тем, как различные вещи становятся “вампирами” и “донорами”.

У всего есть сила

У камня, лежащего на земле, тоже есть свое энергетическое поле, несмотря на то, что он на первый взгляд бездушен и оторван от людей. На самом же деле абсолютно всё впитывает энергию, просто по-разному.

Хуже всего впитывают энергию окружающего мира вещи, созданные человеком из не природных материалов — пенопласта, пластмассы, высокотехнологичных наноматериалов и так далее. Они мертвы по определению, потому что их структура не была изначально создана природой.

Лучше всего впитывают энергию вещи из металлов, а также из тканей. Именно поэтому все основные талисманы — это природные минералы, металлические изделия или изделия из сплавов. Талисманы делают из шерсти, шелка, ниток, глины и прочего природного “сырья”.

Вещи могут заряжаться

Энергетика вещей, принадлежащих людям с добрым сердцем, становится светлой. Если же вещи принадлежат кому-то плохому, злому, негативному, то они заряжаются отрицательной энергией.

Талисманы или украшения могут быть заряжены негативом, поэтому не стоит принимать их в дар от незнакомых людей или подбирать на улице. Также эксперты в области биоэнергетики рекомендуют проводить обряд по очищению энергии на одежде, бывшей в употреблении.

Аура добра или зла может даже заряжать целые помещения и области. Например, бывает так, что вы садитесь в машину и вам не по себе. Все потому, что владелец ее — плохой человек, который своей аурой заразил и свой автомобиль. Всё, что заряжено негативом, называется вещами-вампирами. Вещи, заряженные позитивной энергией, называются донорами.

Как вещи влияют на нашу жизнь

Если вы встретили на своем пути или даже потрогали негативную вещь с плохим прошлым, но выбросили ее и не придали ей значения, ничего страшного не произойдет. Если же вы возьмете эту вещь и положите у себя дома, не ждите ничего хорошего. Этот предмет будет отравлять окружающее пространство. Последствия могут быть самыми разными: потеря удачи, здоровья, уверенности.

Если вещь изначально была заговорена плохим человеком, а потом оставлена у вас дома, она станет магическим подкладом. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, что это такое, как их искать и как избавляться от этих вещей. Это очень опасные предметы, которые порой приводят к расставаниям, тяжелым болезням и даже к смерти.

Энергетикой людей пропитывается всё. Например, если вы жили долго бок о бок с другим человеком, то вещи, оставленные вами рядом с ним, будут очень долгое время напоминать о бывшей второй половинке. Например, это может быть какая-то одежда. Вам совсем не обязательно ее даже надевать, чтобы она напоминала вам о прошлом. Именно поэтому эксперты всегда советуют избавляться от вещей, связанных с прошлым. После расставания они не дадут вам навсегда забыть человека.