Энергия предметов и вещей: как она влияет на нашу жизнь
Вы можете заряжать вещи позитивной и негативной энергией, а также заставлять ее работать на себя и приносить удачу. Настало время ознакомиться с тем, как различные вещи становятся “вампирами” и “донорами”.
У всего есть сила
У камня, лежащего на земле, тоже есть свое энергетическое поле, несмотря на то, что он на первый взгляд бездушен и оторван от людей. На самом же деле абсолютно всё впитывает энергию, просто по-разному.
Хуже всего впитывают энергию окружающего мира вещи, созданные человеком из не природных материалов — пенопласта, пластмассы, высокотехнологичных наноматериалов и так далее. Они мертвы по определению, потому что их структура не была изначально создана природой.
Лучше всего впитывают энергию вещи из металлов, а также из тканей. Именно поэтому все основные талисманы — это природные минералы, металлические изделия или изделия из сплавов. Талисманы делают из шерсти, шелка, ниток, глины и прочего природного “сырья”.
Вещи могут заряжаться
Энергетика вещей, принадлежащих людям с добрым сердцем, становится светлой. Если же вещи принадлежат кому-то плохому, злому, негативному, то они заряжаются отрицательной энергией.
Талисманы или украшения могут быть заряжены негативом, поэтому не стоит принимать их в дар от незнакомых людей или подбирать на улице. Также эксперты в области биоэнергетики рекомендуют проводить обряд по очищению энергии на одежде, бывшей в употреблении.
Аура добра или зла может даже заряжать целые помещения и области. Например, бывает так, что вы садитесь в машину и вам не по себе. Все потому, что владелец ее — плохой человек, который своей аурой заразил и свой автомобиль. Всё, что заряжено негативом, называется вещами-вампирами. Вещи, заряженные позитивной энергией, называются донорами.
Как вещи влияют на нашу жизнь
Если вы встретили на своем пути или даже потрогали негативную вещь с плохим прошлым, но выбросили ее и не придали ей значения, ничего страшного не произойдет. Если же вы возьмете эту вещь и положите у себя дома, не ждите ничего хорошего. Этот предмет будет отравлять окружающее пространство. Последствия могут быть самыми разными: потеря удачи, здоровья, уверенности.
Если вещь изначально была заговорена плохим человеком, а потом оставлена у вас дома, она станет магическим подкладом. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали, что это такое, как их искать и как избавляться от этих вещей. Это очень опасные предметы, которые порой приводят к расставаниям, тяжелым болезням и даже к смерти.
Энергетикой людей пропитывается всё. Например, если вы жили долго бок о бок с другим человеком, то вещи, оставленные вами рядом с ним, будут очень долгое время напоминать о бывшей второй половинке. Например, это может быть какая-то одежда. Вам совсем не обязательно ее даже надевать, чтобы она напоминала вам о прошлом. Именно поэтому эксперты всегда советуют избавляться от вещей, связанных с прошлым. После расставания они не дадут вам навсегда забыть человека.