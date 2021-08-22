Дизайн и интерьер
22.08.2021, 12:30

ФОТО | Гей-пара продала дом и купила школьный автобус. Смотрите, что из этого получилось

 
Gregoire Thoby / Fabrice Delaure
Американская гей-пара 33-летний Грегуар Тоби и 52-летний Фабрис Делор избавилась от своей недвижимости в Калифорнии (США) ради жизни в стиле кочевников в доме на колесах. Мужчины переделали под комфортное жилье старый школьный автобус, который выкупили более десяти лет назад, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

В 2009 году пара приобрела транспорт в идеальном состоянии за пять тысяч долларов. Попробовав пожить в доме на колесах во время путешествий по Франции и Испании, мужчины решили, что готовы променять привычное существование на постоянный туризм.

В 2020 году Грегуар и Фабрис приступили к переоборудованию школьного автобуса под удобное, эргономичное и мобильное жилье.

Длина автобуса составляет 6,7 метра, на этом пространстве удалось организовать полноценную кухню, душ с металлическим покрытием стен и пола, чтобы помещение выдержало тряску по неровным дорогам, компостный туалет.

В доме на колесах есть двуспальная кровать, обеденный стол и диваны, которые превращаются в гостевую постель.

На кузове оборудована система из солнечных батарей, которая питает приборы внутри экологичной энергией.

В финале ремонта Грегуар и Фабрис перекрасили машину из желтого в пыльно-коричневый цвет. Все работы обошлись американцам в девять тысяч долларов.