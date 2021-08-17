Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 13 центов. Где их найти и как купить?

Леград находится в двух десятках километрах от Копривницы — относительно крупного, по хорватским меркам, города. Община выстроена на правом берегу реки Дравы, по которой в этом месте и проходит венгерско-хорватская граница. При этом ни моста, ни пограничного пункта в Леграде нет. Напротив, на другом берегу реки, проложена железная дорога. Раньше там была станция под названием Леград — несмотря на то, что пользоваться ею жителям было как минимум затруднительно. Впоследствии ее переименовали в Эртилош.

Ситуация начала меняться после распада Австро-Венгрии в 1918 году. Из-за передела территорий Леград в один момент превратился в провинцию на границе с Венгрией. “Мы стали приграничным городком без особых транспортных связей с другими населенными пунктами. С тех пор численность населения постепенно снижалась”, — рассказал мэр Леграда Иван Саболич.

У всех объектов, включенных в акцию, одна цена — 1 хорватская куна, это примерно 13 евроцентов. Столько стоит одноразовая медицинская маска или минутная поездка на такси в Москве. Отдавать дома за бесценок власти общины вынуждены из-за вымирания жителей. В настоящее время здесь проживает чуть больше двух тысяч человек. 70 лет назад их было в два раза больше, а в конце XVII — начале XVIII веков Леград вообще был одним из крупнейших населенных пунктов региона.

Первыми спасать стремительно умирающие поселения еще в начале 2000-х бросились итальянцы, начав продавать недвижимость в них по символическим ценам. Спустя примерно десятилетие эту схему оценили и в других странах, в том числе в Хорватии. Власти общины Леград, расположенной на севере страны, вдали от популярного среди туристов побережья Адриатического моря, объявили масштабную распродажу заброшенных домов.

Появляются целые заброшенные города, в то время как в крупных мегаполисах буквально шагу ступить негде, а цены на недвижимость зашкаливают. Хорватская община Леград тоже оказалась на грани исчезновения, но решила побороться за право на существование, предложив всем желающим жилье за копейки. Призрак дома на холме — в материале “Ленты.ру” .

Старикам тут не место

Леград окружен сельскохозяйственными землями, поэтому большинство его жителей заняты в сельском хозяйстве. Но переселенцам какие-то особые знания в этой сфере не нужны — городить огороды необязательно, условия программы не предусматривают обязательного вовлечения в трудовую деятельность. Все, что нужно для получения дома за 13 центов, — быть финансово состоятельным и молодым, не старше 40 лет. Кроме того, новых жителей попросят остаться в Леграде на 15 лет. Не указывается, обязаны ли они жить там все эти годы или достаточно просто владеть домом и должным образом его содержать.

Власти Леграда уже успешно вывели на рынок 19 пустующих домов и участков, из них 17 нашли новых собственников. Состояние большинства зданий оставляет желать лучшего. Некоторые буквально руины, коробки без окон и дверей со стенами, покрытыми плесенью. Покупателям предстоит восстановить дома, при этом мэрия поможет финансово — на ремонт (если он необходим) каждому новому жителю дают по 25 тысяч кун (3335 евро). Если покупатель выбирает дом не из числа выставленных за 1 куну, а частный, город покроет 20 процентов стоимости покупки (до 35 тысяч кун — 4670 евро). Для участия в программе нужно связаться с администрацией поселения, контакты размещены здесь.

По словам мэра Ивана Саболича, желающие переехать в Леград есть — это в том числе выходцы из Турции, Аргентины, Украины, России и даже Колумбии. Но иностранцам в условиях пандемии коронавируса сложно получить право не то что на проживание, но даже на посещение Хорватии. Поэтому пока супердешевые дома достаются преимущественно самим хорватам, приезжим из других городов. Работа для них находится — новичков задействуют в пищевом производстве, заготовке лесоматериалов и металлообработке.

Затерянный мир