Грандиозные планы: как не выйти за пределы бюджета при ремонте?

Перед началом работ надо решить, с какой целью проводится ремонт, является ли цель улучшить внешний вид дома, повысить энергоэффективность или что-то ещё. Независимо от цели необходимо учитывать, что при ремонте могут возникнуть непредвиденные ситуации и дополнительные расходы, и к этому нужно быть готовым.

“Лето — время, когда проводится большая часть капитального ремонта, и неплохо было бы разработать твёрдый план, прежде чем начинать дорогостоящее предприятие”, — пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. Он сказал, что во время пандемии всё больше людей тратят свои сбережения на ремонт.

Стоит привлечь эксперта

Для более крупных работ, для которых не хватает знаний и навыков, разумнее привлечь опытного специалиста, способного выполнить работу должным образом. Например, если целью ремонта является снижение потерь тепла в доме, то привлечение эксперта, который может эффективно оценить состояние дома и определить самые большие источники потерь тепла — лучший способ избежать непредвиденных затрат и обеспечить качество работ.

Перед тем, как приступить к ремонту, стоит изучить, требуется ли разрешение на строительство на планируемые работы. Если планируются крупномасштабные проекты, такие как удаление стен или замена окон, для таких проектов часто требуется разрешение на строительство.

Если после осмотра дома выясняется, что объём необходимого ремонта больше, чем предполагалось, стоит подходить к проблемам по очереди и начинать ремонт с тех работ, которые обеспечат наибольший эффект. “Если начинать всё сразу, может возникнуть ситуация, когда финансовые возможности будут превышены, а несколько работ будут выполняться одновременно. При последовательном проведении работ легче следить за ходом ремонта, а также за расходами. Даже если возникнет ситуация, когда финансы закончатся, по крайней мере, самая важная работа будет сделана”, — пояснил Ребане.

План B