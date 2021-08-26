Недвижимость
26.08.2021, 12:00

ФОТО | В Таллинне рядом с Kaubamaja появится 100-метровая высотка

 
ERR
Endise EKA hoone alale kerkiv kõrghoone
Endise EKA hoone alale kerkiv kõrghoone
Estconde Invest
На месте бывшего здания Художественной академии, где уже долгое время находится автостоянка, планируют построить высотное здание, в котором будет до 30 этажей, пишет rus.err.ee.

Занимающаяся развитием недвижимости фирма Estconde Invest планирует построить на территории, долгое время использующейся как парковка, многоэтажное здание с коммерческими и жилыми помещениями, в котором будет 30 надземных и два подземных этажа. В здании также должна быть и гостиница.

Самая высокая часть здания — высотой до 101,2 метра над уровнем земли — по плану будет располагаться в юго-восточной части земельного участка. В нижней части здания будут располагаться с выходящими на улицу большими окнами и общим проходом помещения, которые предназначены для сдачи в аренду торговым и обслуживающим предприятиям, офисам и гостинице. Квартиры будут на верхних этажах многоэтажного здания.

Запланированная на улице Лайкмаа зеленая зона и зона легкого движения предназначены для общественного пользования. На участке запланировано 188 парковочных мест, также предусмотрена общественная парковка для велосипедов в зоне легкого движения на улице Лайкмаа.

Фирма Stratum провела анализ трафика, в результате чего был сделан вывод, что планируемые объекты не создают дополнительных проблем для движения.

Оставить комментарий Читать комментарии