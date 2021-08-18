Могут ли кредиты на арендную недвижимость привести к пузырю на рынке недвижимости? Банки в это не верят

Рост арендной платы, которая растет быстрее, чем цены на жилье, заставил многих мелких инвесторов задуматься о покупке недвижимости со спекулятивной точки зрения, т.е. с целью сдачи ее в аренду.

Руководитель отдела жилищного кредитования Swedbank Анне Пяргма рассказывает, что количество людей, желающих купить второй или третий объект недвижимости, увеличилось. “Мы действительно выдаем кредиты и на приобретение второго или третьего объекта недвижимости. Чтобы получить кредит, необходимо иметь достаточный доход для оплаты всех обязательств по кредиту. Здесь уместно отметить, что доход от аренды обычно не считается основным доходом”, — предупреждает Пяргма, добавляя, что жилищный кредит не может быть получен на основе гипотетического дохода от аренды. В LHV говорят то же самое.

Имtя один объект недвижимости, легче подать заявку на получение кредита в спекулятивных целях.