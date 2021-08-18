ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть новый бассейн в Ласнамяэ! Названы сроки строительства

"Когда я вступил в должность старейшины Ласнамяэ полтора года назад, мне очень часто задавали вопрос: когда в Ласнамяэ построят бассейн? Теперь я могу дать точный ответ: к 2024 году по адресу Варраку, 14а, рядом с Ледовым холлом Тондираба. Уже в сентябре будет подано заявление для получения разрешения на строительство. Появились и первые (не окончательные) визуалы будущего центра. Там будет бассейн, СПА и спортивный центр" — написал Свет.