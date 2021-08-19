Суммы кредитов растут вместе с ценами на недвижимость: средний жилищный кредит превысил 100 000 евро

По словам Йонны Печтер, руководителя Bigbank в Эстонии, средняя сумма кредита росла быстрее, чем цены на недвижимость. “Большое количество ходатайств о жилищном кредите, а также суммы, наряду с растущими доходами, отражают растущие желания людей и уверенность потребителей”, — сказала Печтер.

“В настоящее время кредитованию способствует также усиление межбанковской конкуренции, в результате которой процентные ставки за последний год значительно снизились. Наряду с крупными банками, жилищные кредиты на выгодных условиях предлагают и небольшие банки, и люди получают несколько предложений для сравнения. В результате средняя процентная ставка по жилищному кредиту в Эстонии снизилась по сравнению с прошлым годом в среднем на 0,4 процентных пункта — до 2,2 процента”, — сказала Печтер.

“Однако, верно и то, что рост цен на недвижимость для многих людей делает покупку жилья более сложной. Чтобы компенсировать рост цен, люди стали больше интересоваться кредитами с особым платёжным графиком, при котором в начале периода погашения — например, в первые десять лет, — ежемесячно нужно выплачивать только проценты, а выплату основной части кредита можно отложить на более поздний срок. Так или иначе, но это — возможность приобрести жильё. Кроме того, у людей будет оставаться значительно больше свободных денег в первой половине графика, и можно предположить, что потом инфляция сделает дальнейшие платежи более доступными”, — сказала Печтер.

“Цены на недвижимость выросли, но, в то же время, кредиты в Эстонии стали, скорее, более доступными. Если крупные банки не хотят давать большие деньги за пределы Таллинна, Тарту и Пярну, то небольшие банки, вышедшие на рынок жилищных кредитов, проявляют в этом отношении больше гибкости. Это позволило многим людям впервые купить своё собственное жилье”, — добавила Печтер.