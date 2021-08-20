ФОТО | Новый жилой район и пляж в порядок. Прибрежная зона озера Харку обретет новый вид
Победителем архитектурного конкурса детальной планировки стала работа архитекторов KUU под названием “Õhtupäike” (Вечернее солнце), которая, по словам руководителя Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ, лучше всего соответствовала принципу деятельности по развитию Arco Vara — соединить ценностную среду и жилища людей в единое целое.
“Мы хотим предложить среду обитания с красивой природой, но в то же время сделать это так, чтобы привнести что-то в этот регион от себя. Таким образом, Arco Vara также взяла на себя обязательство привести в порядок берег озера Харку, где мы планируем возвести новое пляжное здание, спортивные сооружения и детские площадки. Также будет обустроена велосипедная дорожка через пляжную зону, установлено освещение и скамейки”, — описывает Нийнемяэ.
Площадь участка нового жилого комплекса составляет 69 506 м2, на нем будут построены здания высотой от 1 до 4 этажей. Парковки будут находиться в подвалах, там же будут и кладовки. Между домами создадут зоны совместного проживания и детские площадки. “Между всеми зданиями достаточно места, что также хорошо согласуется с нашей концепцией: придание ценности данному району и создание приятной жилой среды важнее, нежели максимальное увеличение объемов строительства”, — сказал глава Arco Vara.
Йоэль Копли, один из авторов проекта архитекторов KUU, сказал, что речь идет об уникальном местоположении, которое, с одной стороны, вдохновляло, но с другой предлагало немалый вызов. “Самым сложным было найти баланс между общественным и частным. Благоустраиваемая прибрежная зона и велосипедные дорожки через нее останутся доступными для всех горожан, но при этом мы хотели, чтобы у людей, которые начнут жить у озера, было бы более уединенное место с так сказать ощущением домашнего двора и возможностью побыть где-то приватно. Для этого мы предусмотрели у зданий много балконов и террас, а также предусмотрели две зоны с разными характеристиками, отличающиеся озеленением и элементами ландшафта”.
Расположение домов будет способствовать снижению шума дорожного движения с Палдиского шоссе. Если более высокие здания проекта будут расположены ближе к Палдискому шоссе и Вяйке-Ыйсмяэ, то, по мере приближения к району частных домов и пляжной зоне, этажность и плотность застройки также уменьшатся. “Более крупные здания вблизи шоссе и участки с высоким озеленением между домами создадут барьер от шума между автомобильной дорогой и остальной территорией проекта”, — пояснил Йоэль Копли, по словам которого в планировке зданий также учтено, чтобы большинство квартир имели вид на озеро. В команду архитекторов KUU, которая занималась решением планировки по адресу Палдиски мантеэ, 124 б, помимо Йоэля Копли вошли Йоханнес Аасмяэ и Лийз Юусе.
По словам члена правления Arco Vara Мико Нийнемяэ, начало строительства жилого квартала и продажи квартир запланированы на 2023 год. Сумма инвестиций составляет около 80 миллионов евро.