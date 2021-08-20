ФОТО | Новый жилой район и пляж в порядок. Прибрежная зона озера Харку обретет новый вид

Победителем архитектурного конкурса детальной планировки стала работа архитекторов KUU под названием “Õhtupäike” (Вечернее солнце), которая, по словам руководителя Arco Vara Мико-Ове Нийнемяэ, лучше всего соответствовала принципу деятельности по развитию Arco Vara — соединить ценностную среду и жилища людей в единое целое.

“Мы хотим предложить среду обитания с красивой природой, но в то же время сделать это так, чтобы привнести что-то в этот регион от себя. Таким образом, Arco Vara также взяла на себя обязательство привести в порядок берег озера Харку, где мы планируем возвести новое пляжное здание, спортивные сооружения и детские площадки. Также будет обустроена велосипедная дорожка через пляжную зону, установлено освещение и скамейки”, — описывает Нийнемяэ.

Площадь участка нового жилого комплекса составляет 69 506 м2, на нем будут построены здания высотой от 1 до 4 этажей. Парковки будут находиться в подвалах, там же будут и кладовки. Между домами создадут зоны совместного проживания и детские площадки. “Между всеми зданиями достаточно места, что также хорошо согласуется с нашей концепцией: придание ценности данному району и создание приятной жилой среды важнее, нежели максимальное увеличение объемов строительства”, — сказал глава Arco Vara.

Йоэль Копли, один из авторов проекта архитекторов KUU, сказал, что речь идет об уникальном местоположении, которое, с одной стороны, вдохновляло, но с другой предлагало немалый вызов. “Самым сложным было найти баланс между общественным и частным. Благоустраиваемая прибрежная зона и велосипедные дорожки через нее останутся доступными для всех горожан, но при этом мы хотели, чтобы у людей, которые начнут жить у озера, было бы более уединенное место с так сказать ощущением домашнего двора и возможностью побыть где-то приватно. Для этого мы предусмотрели у зданий много балконов и террас, а также предусмотрели две зоны с разными характеристиками, отличающиеся озеленением и элементами ландшафта”.