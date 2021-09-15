Это надолго: Тренды в интерьере, которые переживут пандемию(1)
По аналогии с деревом, у которого есть крупные, так называемые скелетные ветви, а от них растут ветки второго и третьего порядка — можно выделить четыре “скелетных” тенденции и шесть мотивов следующих “уровней”.
СКЕЛЕТНЫЕ ТРЕНДЫ: они будут влиять на интерьеры как минимум 10–20 лет — и это влияние будет заметно во всех ценовых сегментах, от эконома до элитного.
1. Грамотное и гибкое зонирование
Человеку должно быть комфортно в доме, и дом должен быть всем: местом отдыха, встречи с друзьями, хоум-офисом и спортзалом.
За время карантина одним из самых трендовых стал запрос на личное пространство, которое включает в себя место для уединения или работы. Сегодня на зонирование обращают все больше внимания. Функциональные планировки позволяют максимально качественно использовать каждый квадратный метр и запроектировать, например, домашний офис или место для творчества, спортивный зал или место для домашнего тренажера. Для детей обустраивают домашний класс.
2. Ответственное потребление, вневременной интерьер
Эклектичные, вневременные интерьеры с винтажной мебелью, смешением эпох в одном помещении, когда невозможно понять, в каком именно году был сделан интерьер — это глобальный запрос как от клиентов, так и то, что я вижу в целом в международном дизайне.
Тренд на экологическое и осознанное потребление станет лейтмотивом на долгие годы и закрепится как постоянный. Это не только по наводке дизайнера, но и личное желание клиента — использовать уже имеющиеся вещи, мебель, декор и прочее в реализации нового интерьера. Во-первых, это связь с дорогими сердцу и памяти вещами, во-вторых, это дань экопотреблению.
3. Натуральность материалов
Натуральные экологичные материалы, неброские природные цвета, скорее всего, теперь с нами навсегда. Они были актуальны и до пандемии, а после еще сильнее увеличился спрос на “природность”.
В пандемию все ощутили нехватку живой природы. Видимость деревянных, каменных фактур, легкость нейтральных цветов и растительные акценты — то что нужно для искусственного наполнения ощущением живой природы.
4. Интерьер как ощущение
Будет цениться авторский интерьер, а в особенности — хорошо выверенная палитра, где сложные неяркие природные цвета являются базой и к ним подобраны глубокие, вкусные, необычные акценты. Крайне важны детали: предметы искусства, авторская живопись, керамика, нестандартная мебель в качестве “приправы” для базового интерьера. А вот четкое копирование стилей — классики, лофта или минимализма — перестает быть актуальным.
Если раньше все гнались за актуальностью моделей мебели, модными цветами и старались сделать интерьер визуально эффектным, то сейчас заказчикам важно именно то, какие ощущения вызывает дом. Тактильно приятные ткани, успокаивающие ритмы в принтах, красивая посуда для уютных завтраков. Это все про глубину, а не оболочку.
ТРЕНДЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА: это важные тренды, которые, однако, могут уйти со сцены через несколько лет.
1. Простота, нормкор
Тренд на простоту, без дизайнерских наворотов. Стены — покраска, желательно “условно белый”. Пол — массив или качественная инженерная доска. Двери — МДФ + покраска, массив, шпон. Мебель тоже по формуле “цена — качество”. Все в базовых цветах. Яркости — в аксессуарах и тканях, чтобы была возможность перемен без глобального ремонта.
2. Комнатные растения
Растения — новые питомцы! Во время вынужденного сидения дома многие с удовольствием занялись выращиванием растений в квартирах. Цветы в доме были популярны и до пандемии, но теперь это стало серьезным увлечением.
3. Zoom-интерьеры (бывшие инстаграмные)
Сохранится мода на инстаграмный интерьер. Даже теперь он стал более оправданным, потому что люди жаждали общения в социальных сетях. Формат ZOOM-окна — это и есть фрагмент современного трендового интерьера. Удивительно, но этой концепции давно придерживается Гарик Нуриев, он оказался прорицателем.
ТРЕНДЫ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА: эти тренды сейчас популярны, однако сказать, какой именно закрепится надолго — довольно сложно.
1. Все спрятано. Максимум скрытых мест хранения, часто со стенами, нишами, выступами. Скрытые двери без наличников.
2. Циркульные формы, проемы с мягким скруглением.
3. Рейки. Но так, чтобы это не было похоже на баню.