Это надолго: Тренды в интерьере, которые переживут пандемию

По аналогии с деревом, у которого есть крупные, так называемые скелетные ветви, а от них растут ветки второго и третьего порядка — можно выделить четыре “скелетных” тенденции и шесть мотивов следующих “уровней”.

СКЕЛЕТНЫЕ ТРЕНДЫ: они будут влиять на интерьеры как минимум 10–20 лет — и это влияние будет заметно во всех ценовых сегментах, от эконома до элитного.

1. Грамотное и гибкое зонирование

Человеку должно быть комфортно в доме, и дом должен быть всем: местом отдыха, встречи с друзьями, хоум-офисом и спортзалом.

За время карантина одним из самых трендовых стал запрос на личное пространство, которое включает в себя место для уединения или работы. Сегодня на зонирование обращают все больше внимания. Функциональные планировки позволяют максимально качественно использовать каждый квадратный метр и запроектировать, например, домашний офис или место для творчества, спортивный зал или место для домашнего тренажера. Для детей обустраивают домашний класс.

2. Ответственное потребление, вневременной интерьер

Эклектичные, вневременные интерьеры с винтажной мебелью, смешением эпох в одном помещении, когда невозможно понять, в каком именно году был сделан интерьер — это глобальный запрос как от клиентов, так и то, что я вижу в целом в международном дизайне.

Тренд на экологическое и осознанное потребление станет лейтмотивом на долгие годы и закрепится как постоянный. Это не только по наводке дизайнера, но и личное желание клиента — использовать уже имеющиеся вещи, мебель, декор и прочее в реализации нового интерьера. Во-первых, это связь с дорогими сердцу и памяти вещами, во-вторых, это дань экопотреблению.

3. Натуральность материалов

Натуральные экологичные материалы, неброские природные цвета, скорее всего, теперь с нами навсегда. Они были актуальны и до пандемии, а после еще сильнее увеличился спрос на “природность”.