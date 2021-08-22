ФОТО | Самые красивые дома и сады этого лета в Юрмале

Как рассказала порталу "Дом&Сад" представитель Юрмальской городской думы Инесе Криевиня, в этом году заявок было немного – всего 16, среди них индивидуальные и многоквартирные жилые дома, а также благоустроенные территории. Она также отметила, что пока жюри еще не объявляло итоги конкурса и известны они станут только в конце августа.