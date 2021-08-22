22.08.2021, 08:32
ФОТО | Самые красивые дома и сады этого лета в Юрмале
Foto: Jūrmalas pilsētas dome/Artis Veigurs
Ежегодно самоуправление Юрмалы проводит конкурс "Самые красивые дома и сады Юрмалы". В июле и августе специальное жюри выезжало в разные части города для того, чтобы осмотреть и оценить самые красивые юрмальские объекты.
Как рассказала порталу "Дом&Сад" представитель Юрмальской городской думы Инесе Криевиня, в этом году заявок было немного – всего 16, среди них индивидуальные и многоквартирные жилые дома, а также благоустроенные территории. Она также отметила, что пока жюри еще не объявляло итоги конкурса и известны они станут только в конце августа.
А пока посмотрите на собранные ниже в альбоме фотографии всех 16 самых красивых объектов, участвующих в конкурсе.