Уверенные в будущем наступлении инфляции продавцы недвижимости взвинчивают цены на жилье
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что мы имеем дело с факторами, механизм действия которых не понимают практически 99% населения, а если на рынке бесконтрольно распространяется твердая уверенность в чем-то, то эти верования имеют тенденцию, по крайней мере, временно, становиться реальностью.
“Много говорят о глупых и умных деньгах, но в действительности всё оборачивается массовым психозом — стоит вспомнить старую шутку о том, что если кто-то в аудитории несколько раз подряд посмотрит на часы, то через 10 минут все начинают изучать свои часы. Когда критическая масса людей убежденно проповедует, что инфляции не избежать, в это начинают верить и все остальные, и сами же накручивают цены”, — пояснил Сооман. — Кажется, что критический порог уже преодолён, и народ получает то, чего хотел — платит за вещи, в т. ч. за недвижимость больше прежнего. А происходить это будет до тех пор, пока покупатели не встанут в позу и не начнут громким голосом сомневаться во всем, поскольку невозможно все произошедшие в мире повышения цен объяснять коронавирусом и проблемами поставок”, — сказал он. — Вместе с тем по статистике именно в июле как в Таллинне, так и в Тарту были зафиксированы исторически самые высокие цены предложений, и в целом ряде малых городов они также достигли высшего уровня или приближаются к рекордным цифрам”, — добавил он.
“Как мы уже заметили ранее, после весеннего ралли покупатели сами притормозили свой разбег и начали задавать вышеупомянутые вопросы. В противном случае индекс Pindi также резко устремился бы вверх, и количество сделок взлетело бы до потолка. Однако этого все же не произошло”, — констатировал Сооман.
Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в июле понизился на 1%, и остановился на ценовом уровне в 1 744 евро/м².
По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в июне составлял 1 757 евро/м². Если в июне в индексированных городах было совершено 1 323 сделки с квартирной собственностью, то в июле количество сделок достигло 1 377. Для сравнения — в июле 2020 года, т.е. после окончания периода чрезвычайного положения, в индексированных городах была совершена всего лишь 1 201 сделка с квартирной собственностью.
В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 4 процента ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 179 процентов.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.