Какую кофемашину выбрать себе на кухню? Советы для кофеманов

Какой вы кофеман

Для любителя простого заварного кофе лучше всего подойдут кофемашины с фильтром, которые в процессе приготовления не используют давление. Напиток в таких аппаратах обычно водянистый, а вкус легкий (доля растворенных частиц составляет около 2%, в то время как чашка эспрессо может содержать до 11% таких веществ). А вот количество кофеина обычно больше.

Кофемашины с использованием давления ориентированы на любителей эспрессо. Приготовленный таким способом кофе более насыщенный, его вкус концентрированный, а послевкусие гораздо сильнее. Напиток из таких аппаратов идет с крепкой пенкой и густой текстурой. Это связано с содержанием 11% растворенных частиц, о которых сказано ранее.

Фильтровальные кофемашины

Самые доступные по цене модели на рынке. Однако они не подходят любителям эспрессо. Позволяют приготовить большее количество кофе за один запуск. Наличие функции подогрева поможет поддерживать заготовленный ранее напиток горячим. С утра просто включаете кофеварку и до обеда наливаете себе новую порцию без очередного заваривания. Минус — в этих моделях времени на приготовление тратится больше, чем в других аппаратах.

Полуавтоматические кофемашины

С помощью таких кофемашин можно заварить настоящий эспрессо. Приготовление напитка требует знаний и навыков, но когда вы освоите этот процесс, сможете уже легко готовить в соответствии с вашим вкусом. Основное отличие этого типа кофеварки от автоматической заключается в ручном управлении — вы должны сами засыпать молотый кофе в фильтр.

Комбинированные кофемашины

Для людей с разными вкусами лучшим решением будет комбинированная кофемашина, которая может готовить как эспрессо, так и фильтрованный вариант. В зависимости от модели компоненты и функции могут отличаться — таймер, автоматическое дозирование, фильтр для воды или жк-дисплей. Минус такого аппарата — неточность вкуса приготовленного напитка в отличие от кофеварок прямого назначения.

Капсульные кофемашины