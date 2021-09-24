Стоимость аренды жилья не меняется 500 лет? В одном европейском городе это возможно

500 лет и новая страница в истории

23 августа 1521 года Якоб Фуггер, банкир и предприниматель из баварского Аугсбурга, самый богатый человек в Священной Римской империи германской нации, основал поселение, которое войдет в историю и станет неотъемлемым символом города. Сегодня в “квартале Фуггеров” проживают около 150 человек в 140 квартирах, которые расположены в 67 домах. Желающих получить здесь место — много: около 30-40 заявок в год, а список ожидания насчитывает не меньше 80 человек.

Основав “Фуггерай”, предприниматель не только завещал помогать нуждающимся, но и обязал своих потомков оказывать финансовую поддержку церковным общинам города и поселению, которое и по сей день остается старейшим проектом социального жилья в мире. Для династии Фуггеров всегда было совершенно очевидно: богатство обязывает. Но оставим историю и заглянем в поселение. Что там происходит спустя 500 лет?

Ноэль — приветливый молодой человек. Сегодня ему уже 27 лет. Он переехал сюда с мамой и младшим братом, когда семья оказалась в затруднительном финансовом положении. Большинство жильцов были люди старшего поколения, что на первых порах беспокоило Ноэля. Кроме того, его семья оказалось первой в поселении Фуггеров с миграционными корнями.

“Общение решило все проблемы, — рассказывает юноша. — Мы все вместе проводили время в саду. Кому-то надо было помочь установить телевизор… И мы не успели еще обжиться, как уже было ощущение, что у нас появилась еще одна семья”.

Аренда жилья была зафиксирована и привязана к одному рейнскому гульдену (88 центов в пересчете на евро), что придавало уверенности в завтрашнем дне. Ноэль подчеркивает, что у него появилась возможность заниматься своим образованием, не думая о том, как и где искать средства для существования.