9 причин, почему водка должна быть в каждом доме

Водку традиционно применяют в самых разных ситуациях.

Для дезинфекции при инъекциях. Аптеки предлагают пропитанные спиртом тампоны, настойки. Однако бывает так, что в доме даже одеколона не находится, а укол поставить необходимо срочно. Тогда можно воспользоваться неприкосновенным запасом.

Различные компрессы. К примеру, пропитанные водкой повязки прикладывают для прогревания больного горла, суставов, лечения растяжений, воспалений после внутримышечных инъекций.

Снижение температуры тела при простудных заболеваниях. Нанесенная на всю поверхность кожи водка позволит уменьшить жар на 1–2 градуса. Это может стать неплохой альтернативой в отсутствие других средств.

Приготовление спиртовых настоек. С помощью крепкого напитка готовят различные лечебные капли. Так, на водке настаивают корень женьшеня, элеутерококка, березовые почки, которые применяют как для повышения иммунитета, так и для устранения кожных проблем.

Лечение кашля. Сорокоградусная жидкость способна гореть, поэтому ее вполне возможно использовать для постановки банок. Иногда это старинное средство хорошо помогает при затяжном бронхите, способствуя улучшению кровотока.

Уход за компьютером. Водкой можно протереть клавиатуру компьютера. Потребуется совсем немного очищающей жидкости, нанесенной на ватный диск и палочку, чтобы самая грязная деталь стала как новая.

Мытье зеркал, стекол. Распылив на очищаемую поверхность водку и протерев мягкой салфеткой насухо, получите сверкающую плоскость.

Продление свежести подаренного букета. Цветы сохранятся дольше, если в вазу с водой добавить половину чайной ложки водки и кусочек сахара.

Восстановление блеска любимых украшений. Ювелирные изделия, полежав в спиртовом растворе, снова засверкают, радуя глаз. Протирать деликатные вещи после очищающей ванночки следует мягкой неворсистой салфеткой.

Дезинфицирующие, очищающие, согревающие, консервирующие свойства водки делают этот продукт совершенно нелишним в любом доме.