Не туда повесили: 12 частых ошибок при установке бытовых приборов

“Первое, что необходимо учитывать — площадь помещения, — говорит дизайнер Ирина Калайтанова. — Зная ее, специалист поможет выбрать прибор нужной мощности. Современные системы кондиционирования позволяют регулировать направление потоков воздуха. Несмотря на это, я бы не рекомендовала монтировать кондиционер над детской кроваткой.

Кондиционеры, висящие не там, где нужно — вторая по распространенности ошибка в квартирах после распределения розеток, отмечает дизайнер Катерина Школьникова: “Дело в том, что обычно их месторасположение предлагает мастер-монтажник, а он рекомендует не как лучше, а как ему проще”.

Львиная доля проблем возникает с розетками на кухне. Их положение обусловлено не только количеством приборов, но и их предполагаемой конструкцией. Разместишь розетку неправильно, не учтешь толщину выступающей вилки после подключения — не будет шанса сделать цокольный ящик или того хуже, “не встанет” до конца подключенный духовой шкаф.

“На этапе проектирования электрики важно утвердить высоту прикроватной тумбы, а лучше выбрать ее и заказать, чтобы розетка оказалась на нужной высоте, — советует архитектор Вера Бедретдинова. — Несколько раз из-за выбора другой тумбы заказчиком розетки некрасиво “вылезали”, бросались в глаза. Перфекционисты бы не одобрили”.

“Часто розетки делают низко от пола, потом невозможно монтировать высокий плинтус, — обращает внимание Богдана Самойленко. — От таких проблем спасет развертка молдингов и плинтусов”.

Непрофессионалы повсеместно ошибаются с размещением и выключателей — выбирают для них неправильно место, устанавливают меньше необходимого.

“Обычно всякое “не туда повесили” связано с отсутствием розетки. Или ее расположили дальше, чем нужно, или вообще забыли вывести провод, — говорит Лариса Зверева, архитектор компании Frino. Поможет только детально продуманный проект электрики”.

“Как-то работники МГТС отказались тянуть свой оптоволоконный кабель дальше прихожей, пришлось перетягивать все кабели туда, — вспоминает дизайнер Кирилл Павлов. — А уже после ремонта выяснилось, что их роутер не добивает своим wi-fi до спальни. Пришлось ставить дополнительный уже в центре квартиры”.

“Частая ошибка — вешать роутер над входной дверью, особенно, если квартира большая и вытянутая. Сигнал в этом случае не “добивает” до дальних комнат, — напоминает архитектор Юлия Суханова. — Роутер следует вешать в центре квартиры, чтобы сигнал максимально охватывал все комнаты”.

“Если решаете, где поставить роутер в квартире — не стоит искать ему место в шкафу за зеркальными дверями: зеркало ухудшает качество сигнала wi-fi. Это нужно учитывать при разводке”, — напоминает Марина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA.

Роутер находится “не там”, если он бросается в глаза. Но и прятать его надо аккуратно. “Стены и другие конструктивные элементы будут глушить сигнал”, — напоминает дизайнер Мария Черкасова.

“Чаще всего кондиционер вешают после отделки, не вспоминая о нем на этапе проекта — в результате получаем некрасивые короба, которые закрывают магистрали и наружную проводку”, — говорит Андрей Рогов, руководитель дизайн студии RogovStudio. “Чтобы не “убить” дизайн комнаты видимой проводкой, кондиционер, даже если он лишь предполагается в будущем, должен быть учтен на всех чертежах комнаты с самого начала”, — рекомендует Михаил Востров, архитектор “Творческой группы Востровых”.

На небольших площадях иногда трудно разместить кондиционер так, чтобы он не дул на кровать или обеденную зону. “В таких случаях я советую присмотреться к более мощным моделям кондиционеров и размещать их в коридоре, чтобы охлаждать две комнаты разом или одновременно кухню и комнату — при условии, что есть открытые проемы или дверь закрывается редко. Но заранее необходимо продумать систему отвода дренажа в канализацию и прохождение воздуховодов”, — советует архитектор Мария Китаева.

Потоки воздуха не должны напрямую попадать в зоны сна и рабочего пространства. Все нужно предусмотреть так, чтобы человек не имел прямого контакта с холодным воздухом”. “Иначе, — предупреждает архитектор Юлия Суханова, — при постоянной работе кондиционера ночью можно быть постоянно простуженным”.

“Всегда стараюсь разместить роутер по центру квартиры, но бывает, приходит “мудрый” электрик и убеждает заказчика: зачем вам это надо? В итоге — плохой сигнал”, — предупреждает Александра Никулина, дизайнер TrioDesign.

4. Телевизор — неудобно смотреть

“Проблемным узлом также является телевизор, тумба под ним и розетки, которые их объединяют, — говорит Кирилл Павлов. — Я стараюсь сделать все выводы так, чтобы никакие провода не торчали между тумбой и висящим телевизором. Чтобы тумба прилегала плотно к стене, розетки за ней приходится делать на определенной высоте — там, где они окажутся ровно между полок с проигрывателем и прочей техникой. Несколько раз эти розетки приходилось переносить, потому что заказывалась другая тумба”.

Дизайнер Марина Плаксина советует заранее делать за ТВ-панелью неприметный кабель-канал для проводов от техники до тумбы.

Телевизор, поставленный против солнца — распространенная ошибка. Он неизбежно будет бликовать.

“Часто телевизор висит слишком высоко или низко. Его нужно вешать так, чтобы глаза сидящего были по центру экрана. Тогда и просмотр будет в удовольствие”, — отмечает Богдана Самойленко.

5. Сантехника — неправильно установлена

“В ванной чаще всего путают расположение водяных подводок, — рассказывает дизайнер Руслан Кирничанский. — Тут два решения. Первое: нанять профессионального сантехника, который умеет читать чертежи и развертки стен. Второе: стоять за спиной сантехника и самому отмечать выводы воды по факту”.

“Сантехника, поставленная при перепланировке в такую ситуацию, когда доступ к ревизии фановых труб затруднен, или сами трубы проложены под прямыми углами и с нарушением норм, через пару лет превратят самого доброго и интеллигентного человека в огнедышащего грязного дракона”, — иронизирует Ярослав Роот, руководитель “Архитектурной студии 2+2”.

6. Вытяжка — видна гофра