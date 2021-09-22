Не туда повесили: 12 частых ошибок при установке бытовых приборов
1. Розетку — забыли (сделали мало, не там)
“Обычно всякое “не туда повесили” связано с отсутствием розетки. Или ее расположили дальше, чем нужно, или вообще забыли вывести провод, — говорит Лариса Зверева, архитектор компании Frino. Поможет только детально продуманный проект электрики”.
Непрофессионалы повсеместно ошибаются с размещением и выключателей — выбирают для них неправильно место, устанавливают меньше необходимого.
“Часто розетки делают низко от пола, потом невозможно монтировать высокий плинтус, — обращает внимание Богдана Самойленко. — От таких проблем спасет развертка молдингов и плинтусов”.
“На этапе проектирования электрики важно утвердить высоту прикроватной тумбы, а лучше выбрать ее и заказать, чтобы розетка оказалась на нужной высоте, — советует архитектор Вера Бедретдинова. — Несколько раз из-за выбора другой тумбы заказчиком розетки некрасиво “вылезали”, бросались в глаза. Перфекционисты бы не одобрили”.
Львиная доля проблем возникает с розетками на кухне. Их положение обусловлено не только количеством приборов, но и их предполагаемой конструкцией. Разместишь розетку неправильно, не учтешь толщину выступающей вилки после подключения — не будет шанса сделать цокольный ящик или того хуже, “не встанет” до конца подключенный духовой шкаф.
2. Кондиционер — где легче монтажнику
Кондиционеры, висящие не там, где нужно — вторая по распространенности ошибка в квартирах после распределения розеток, отмечает дизайнер Катерина Школьникова: “Дело в том, что обычно их месторасположение предлагает мастер-монтажник, а он рекомендует не как лучше, а как ему проще”.
“Чтобы кондиционер и кабель-каналы не испортили дизайн, их размещение нужно планировать заранее”, — напоминает Олеся Вольхина, дизайнер Vdesign.
“Первое, что необходимо учитывать — площадь помещения, — говорит дизайнер Ирина Калайтанова. — Зная ее, специалист поможет выбрать прибор нужной мощности. Современные системы кондиционирования позволяют регулировать направление потоков воздуха. Несмотря на это, я бы не рекомендовала монтировать кондиционер над детской кроваткой.
Потоки воздуха не должны напрямую попадать в зоны сна и рабочего пространства. Все нужно предусмотреть так, чтобы человек не имел прямого контакта с холодным воздухом”. “Иначе, — предупреждает архитектор Юлия Суханова, — при постоянной работе кондиционера ночью можно быть постоянно простуженным”.
На небольших площадях иногда трудно разместить кондиционер так, чтобы он не дул на кровать или обеденную зону. “В таких случаях я советую присмотреться к более мощным моделям кондиционеров и размещать их в коридоре, чтобы охлаждать две комнаты разом или одновременно кухню и комнату — при условии, что есть открытые проемы или дверь закрывается редко. Но заранее необходимо продумать систему отвода дренажа в канализацию и прохождение воздуховодов”, — советует архитектор Мария Китаева.
“Чаще всего кондиционер вешают после отделки, не вспоминая о нем на этапе проекта — в результате получаем некрасивые короба, которые закрывают магистрали и наружную проводку”, — говорит Андрей Рогов, руководитель дизайн студии RogovStudio. “Чтобы не “убить” дизайн комнаты видимой проводкой, кондиционер, даже если он лишь предполагается в будущем, должен быть учтен на всех чертежах комнаты с самого начала”, — рекомендует Михаил Востров, архитектор “Творческой группы Востровых”.
3. Роутер — в углу квартиры
Роутер находится “не там”, если он бросается в глаза. Но и прятать его надо аккуратно. “Стены и другие конструктивные элементы будут глушить сигнал”, — напоминает дизайнер Мария Черкасова.
“Если решаете, где поставить роутер в квартире — не стоит искать ему место в шкафу за зеркальными дверями: зеркало ухудшает качество сигнала wi-fi. Это нужно учитывать при разводке”, — напоминает Марина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA.
“Частая ошибка — вешать роутер над входной дверью, особенно, если квартира большая и вытянутая. Сигнал в этом случае не “добивает” до дальних комнат, — напоминает архитектор Юлия Суханова. — Роутер следует вешать в центре квартиры, чтобы сигнал максимально охватывал все комнаты”.
“Как-то работники МГТС отказались тянуть свой оптоволоконный кабель дальше прихожей, пришлось перетягивать все кабели туда, — вспоминает дизайнер Кирилл Павлов. — А уже после ремонта выяснилось, что их роутер не добивает своим wi-fi до спальни. Пришлось ставить дополнительный уже в центре квартиры”.
“Всегда стараюсь разместить роутер по центру квартиры, но бывает, приходит “мудрый” электрик и убеждает заказчика: зачем вам это надо? В итоге — плохой сигнал”, — предупреждает Александра Никулина, дизайнер TrioDesign.
4. Телевизор — неудобно смотреть
“Проблемным узлом также является телевизор, тумба под ним и розетки, которые их объединяют, — говорит Кирилл Павлов. — Я стараюсь сделать все выводы так, чтобы никакие провода не торчали между тумбой и висящим телевизором. Чтобы тумба прилегала плотно к стене, розетки за ней приходится делать на определенной высоте — там, где они окажутся ровно между полок с проигрывателем и прочей техникой. Несколько раз эти розетки приходилось переносить, потому что заказывалась другая тумба”.
Дизайнер Марина Плаксина советует заранее делать за ТВ-панелью неприметный кабель-канал для проводов от техники до тумбы.
Телевизор, поставленный против солнца — распространенная ошибка. Он неизбежно будет бликовать.
“Часто телевизор висит слишком высоко или низко. Его нужно вешать так, чтобы глаза сидящего были по центру экрана. Тогда и просмотр будет в удовольствие”, — отмечает Богдана Самойленко.
5. Сантехника — неправильно установлена
“В ванной чаще всего путают расположение водяных подводок, — рассказывает дизайнер Руслан Кирничанский. — Тут два решения. Первое: нанять профессионального сантехника, который умеет читать чертежи и развертки стен. Второе: стоять за спиной сантехника и самому отмечать выводы воды по факту”.
“Сантехника, поставленная при перепланировке в такую ситуацию, когда доступ к ревизии фановых труб затруднен, или сами трубы проложены под прямыми углами и с нарушением норм, через пару лет превратят самого доброго и интеллигентного человека в огнедышащего грязного дракона”, — иронизирует Ярослав Роот, руководитель “Архитектурной студии 2+2”.
6. Вытяжка — видна гофра
“Больше всего ошибок бывает там, где больше всего техники — то есть, на кухне, — говорит Михаил Востров, архитектор “Творческой группы Востровых”. — Проработка кухонной мебели и техники — едва ли не половина общего успеха в дизайн-проекте интерьера”. Как правильно установить вытяжку? Так, чтобы ее подключение к центральному вентканалу не было видно всем посетителям кухни. В редких случаях это уместно и оправдано дизайн-проектом, но чаще всего уродливая гофра от прибора к каналу вентиляции только портит вид кухни.
“Вытяжку при желании можно сместить, такие ошибки легко маскируются”, — успокаивает Артем Телегин, архитектор pARTburo.
Как правильно установить вытяжку над газовой плитой — выше или ниже привычного уровня? Вопрос интересный, поскольку в большинстве случаев над электроплитой ее разрешают (допускают) вешать ниже. А когда речь идет про открытое пламя, то нормативы категоричны: 75 см от варочной поверхности, не ниже.
Но дело в том, что эта цифра дана для колпака, подключенного к системе вентиляции (как на фото). А не для прибора, который очищает воздух собственными фильтрами и отправляет его обратно в комнату (работает в режиме рециркуляции). Как раз такую вытяжку допустимо и правильно повесить над газовой плитой на том же расстоянии, что и над электрической.
“Положение вытяжки зависит не только от расстояния до варочной панели, но и от ее устройства. Если угольные фильтры — положение независимое. Если канальная система, то требуется продумать подход к вентиляционной шахте — как правило, под потолком”, — говорит дизайнер Мария Боярова.
Факт: по нормативам правильно повесить вытяжку над газовой плитой на расстоянии 75-85 см и над электроплитой — на расстоянии 65-75 см. Однако если конструктивно вытяжка с наклонной поверхностью, расстояние считают по нижнему краю (35-45 см при электроплите, 55-65 см — при плите газовой).
7. Посудомойка — не с той стороны
“Устанавливая посудомойку, многие стремятся пододвинуть ее ближе к мойке, забывая про то, что они должны всегда стоять в линию, — говорит Анна Жемерева, архитектор ORT-interiors. — Если дверцы шкафчика под мойкой и посудомоечной машины образуют угол, вы не сможете одновременно убирать остатки пищи в мусорное ведро и складывать посуду в машину. Открытая посудомойка перекроет доступ к мусорному ведру. Это очень неудобно. Посудомойку вообще не хорошо ставить к углу, потому что мы часто открываем ее в начале работы, чтобы докинуть тарелку, или не дождавшись конца сушки — и горячий пар валит на ценные фасады по соседству”.
8. Холодильник — не входит в нишу
На кухне нередко бывают проблемы с холодильниками: “То в нишу не встанет (купили другую модель), то петли надо перекидывать, то открытая дверца бьется о подоконник и не открывается нараспашку”, — добавляет архитектор Елизавета Круглова.
9. Мебель — не совместима с купленной техникой
Зачастую изменения в проекте связаны с тем, что была куплена другая техника или мебель. “Был случай, когда сделали двери шкафа выше, чем в проекте, и они задевали кондиционер — последний пришлось немного перенести”, — говорит Марина Плаксина, дизайнер студии ZEBRA.
10. Свет — над мебелью
Дизайнер Анастасия Дунаева называет еще одну неочевидную на начальном этапе ошибку — это планировка светильников и встроенной мебели. Например, свет в кухонной зоне изначально был запланирован над холодильником. “Когда холодильник низкий — все нормально, а вот если решили сделать его во встроенной мебели, а она — под потолок, то точечный светильник в потолке будет светить в высокий шкаф”.
“Ошибаются даже профи, чаще всего со светильниками, — подтверждает Артем Телегин, архитектор pARTburo. — Если брать вытяжку или кондиционер, другие стационарные большие приборы, то там все довольно просто считается. С мелкими, типа бра и роутеров, можно запросто промахнуться, забыть, куда вывел розетку / выпуск, когда заказывал светильник. Выход — все четко фиксировать при проектировании и заказе / покупке, делать исполнительные схемы, развертки”.
11. Радиаторы — не рассчитали мощность
Архитектор ORT-interiors Анна Жемерева напоминает еще об одной типичной ошибке — простой замене обычных батарей отопления на встроенные в пол: “Тут нужен точный расчет мощности, часто рядом требуется навеска дополнительной батареи. О том, что замена себя не оправдала, хозяин может узнать только зимой, когда ремонт уже будет давно закончен”.
12. Балкон — высокие рамы
“При застеклении балкона и потом его утеплении забывают оставить место под утеплитель и заказывают раму без учета его толщины на потолке”, — рассказывает Андрей Рогов, руководитель дизайн студии RogovStudio.