ФОТО | Жители Мустамяэ получат от города велосипедные домики

Всего в рамках пилотного проекта в густонаселенных жилых районах столицы будет установлено десять велодомов, из них четыре — в Мустамяэ, во дворах Сютисте теэ, 31–45.

Для участия в проекте Управа Мустамяэ выбрала большие 9-этажные многоквартирные дома без подвальных боксов, жильцам которых ничего не оставалось, кроме как хранить велосипеды в квартире или — что с точки зрения пожарной безопасности ещё хуже — в общих коридорах, тем самым закрывая пути эвакуации. .

Первые четыре велосипедных домика будут установлены к середине следующей недели, а затем районная управа передаст их на баланс квартирных товариществ.

Все велодома построены по одному проекту размером 6,2 х 2,8 м. Один велосипедный домик вмещает около 20 велосипедов и оборудован трубчатыми рамами, необходимыми для фиксации велосипеда. Домики оснащены солнечными батареями и аккумуляторами для освещения. Входная дверь запирается на ключ. Остальное дополнительное оборудование (например, камеры видеонаблюдения и т. п.) позже на своё усмотрение установят сами квартирные товарищества.

“С помощью этого пилотного проекта мы хотим, с одной стороны, облегчить условия велосипедистов в больших многоквартирных домах, а с другой стороны, популяризировать велосипед как средство передвижения в городе, — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, — конечно, непременно найдутся доброжелательные сограждане, которые скажут, что четыре велосипедных домика — это слишком мало для Мустамяэ или что сами велодома недостаточно вместительны. И правда, велосипедных домов мало! И это только пилотный проект, цель которого — выяснить, действительно ли эти велосипедные домики будут использоваться. В идеале каждое квартирное товарищество Мустамяэ могло бы иметь собственный велосипедный домик именно тех размеров, которые нужны жильцам. Однако это не всегда возможно: иногда жильцам не удаётся договориться между собой по вопросу необходимости такого домика, иногда не хватает средств.”

В ситуации, когда не все многоквартирные дома могут построить велосипедные домики, город Таллинн решил прийти на помощь и — в рамках пилотного проекта — тестирует установку велосипедных домиков самоуправлением. Если проект будет хорошо принят жителями и велосипедные домики будут активно использоваться, он непременно будет продолжен.