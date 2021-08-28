Отказ от лабиринтов: IKEA начала тестировать новые форматы магазинов

IKEA тестирует два новых формата магазинов, которые подразумевают отказ от традиционных для компании выставочных залов, напоминающих лабиринты, сообщает The Wall Street Journal. Шведский ретейлер изучает, как можно сохранить актуальность традиционных магазинов в эпоху интернет-торговли, отмечает газета.

В августе для тестирования нового формата холдинг Ingka, управляющий большинством розничных магазинов IKEA, возобновил работу торговой точки в Шанхае. Наряду с традиционными выставочными залами и магазином мелких товаров здесь есть напоминающее театр помещение, где покупатели могут просто провести время с друзьями, ресторан с фермерской продукцией и место, где сотрудники помогают посетителям отремонтировать старые вещи и собрать новые. В магазине такого формата люди могут потратить целые часы на что-то помимо шопинга, указывает газета.

Кроме того, ретейлер открыл новый пятиэтажный магазин с кафе на крыше в Вене, добавляет WSJ. От больших магазинов IKEA, находящихся вдали от центра города, новая торговая точка будет отличаться отсутствием парковки. Аксессуары и небольшую мебель можно будет забрать из магазина, а более крупные товары можно будет заказать на дом с доставкой на следующий день.

В обоих магазинах покупатели могут сканировать товары с помощью смартфонов, отмечает WSJ. Они также могут выбрать маршрут прохода по магазину. Традиционные магазины IKEA подразумевали только один маршрут, разработанный для того, чтобы посетитель задумался о покупке почти каждой попавшейся ему на глаза вещи, даже если пришел за чем-то конкретным.

IKEA изучит данные о продажах в новых магазинах и отзывы о них, пишет газета.