"Нам от них не избавиться". Почему популярность садоводства — благо для опасных испанских слизней?

Прошлым летом произошло взрывное нашествие испанских слизней. Неожиданное или предсказуемое?

Учитывая предшествовавшую необычайно теплую зиму, неудивительно, что их было множество. У них было 12–14 лет, чтобы постепенно переселиться сюда и, поскольку условия зимовки были для них прекрасными, потери яиц и молодняка оказались низкими.

К сожалению, у испанского слизня есть все особенности проникающего чужеродного вида: много яиц, низкая потребность в пище, быстрый рост и короткий жизненный цикл, адаптация к изменяющимся температурным условиям. А еще им здесь не угрожает засуха, один из наиболее важных регуляторов численности слизней в южной Европе, в их первоначальном естественном ареале, где большая часть яиц просто высыхает.

Естественные враги, которые их едят, не могут значительно уменьшить число слизней из-за их массового воспроизводства. Часть яиц поедают различные жуки, молодых слизней изредка едят ежи и земноводные, но, к сожалению, этого мало. Если у ежа есть менее слизистая пища, он предпочтет ее. Биозащита успешно пыталась увеличить количество садовых жужелиц, они довольно активно контролировали число слизней, поедая их яйца.

Каковы основные причины, что слизни так расплодились в наших садах и хозяйствах? Какую роль играет популярность садоводства?

Популярность садоводства была и останется благом для этого вида. Большая часть саженцев завозится издалека, растения расходятся быстро и активно, сеть распространения обширна. К сожалению, никаких карантинных требований для этого вида нет.